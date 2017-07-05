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В первом полугодии поставки российской нефти на НПЗ Беларуси сократились на 22,1 процента

06.07.2017 12:52 — Разное | Ежедневник  
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Как передает информационно-аналитический центр (ИАЦ) «Рупек» со ссылкой на материалы ЦДУ ТЭК, поставки нефти в Беларусь за первое полугодие составили 8,999 млн тонн.

В адрес Мозырского НПЗ было направлено 4,78 млн тонн сырья, «Нафтана» – 4,22 млн тонн. Это на 24,4% и 19,2% соответственно ниже прошлогоднего уровня.

В июне в республику было экспортировано 1,7 млн тонн нефти, в том числе на Мозырский НПЗ – 940,4 тыс. тонн, в Новополоцк – 763,4 тыс. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, в первом полугодии Россия должна была поставить в Белрусь 9 млн тонн нефти.

В апреле между двумя странами был подписан пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия обязуется ежегодно экспортировать 24 млн тонн нефти в республику в период с 2017 по 2024 годы. Из этого объема 18 млн будет направляться на переработку.

В I квартале 2017 года Беларусь импортировала из России 4,048 млн тонн нефти, что на 29,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение импорта российской нефти в Беларусь произошло на фоне нефтегазового конфликта между Минском и Москвой, сообщет Oilnews.com.

 
 
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Как передает информационно-аналитический центр (ИАЦ) «Рупек» со ссылкой на материалы ЦДУ ТЭК, поставки нефти в Беларусь за первое полугодие составили 8,999 млн тонн.

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