|
Пьяна и в шоке: в Волковыске роженица выбросила плод ребенка в окно
06.07.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду, 5 июля, во дворе одного из жилых домов по улице Боричевского в районном центре Волковыск была обнаружена страшная находка: работница ЖКХ нашла пакет, в котором находился труп младенца.
В ходе осмотра места происшествия и опроса жильцов дома следователи и сотрудники милиции установили личность родильницы, которая выбросила плод, сообщил Шершеневич.
© Фото: ГКСЭ
"Родильницей оказалась проживающая в квартире 5-го этажа местная жительница 1986 года рождения, которой потребовалась незамедлительная госпитализация в больницу для оказания медицинской помощи", — сказал представитель СК.
Осмотрев обнаруженный во дворе дома пакет, эксперты констатировали наличие в нем плода выкидыша, который, по предварительным выводам, на данном сроке внутриутробного развития является нежизнеспособным.
Для определения окончательных выводов начато проведение судебно-медицинской экспертизы, уточнил представитель СК.
Кроме того, в отношении родильницы назначена акушерско-гинекологическая экспертиза, которая позволит выявить причину и признаки преждевременных родов.
Следователям известно, что родильница проживает в квартире вместе с сожителем, факт беременности она не скрывала, вместе с отцом желала рождения ребенка.
"В момент преждевременных родов в жилище находилась одна, не сумев попросить помощи. Находилась при этом в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения боли употребила спиртное", — сказал представитель СК.
По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, отметил Шершеневич.
Комментарий официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич сообщил радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в Волковыске: уборщица нашла во дворе...
|
Архив (Разное)
Комментарии