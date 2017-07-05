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Пьяна и в шоке: в Волковыске роженица выбросила плод ребенка в окно

06.07.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В среду, 5 июля, во дворе одного из жилых домов по улице Боричевского в районном центре Волковыск была обнаружена страшная находка: работница ЖКХ нашла пакет, в котором находился труп младенца.

В ходе осмотра места происшествия и опроса жильцов дома следователи и сотрудники милиции установили личность родильницы, которая выбросила плод, сообщил Шершеневич.

Пьяна и в шоке: в Волковыске роженица выбросила плод ребенка в окно
© Фото: ГКСЭ
СК: в найденном в Волковыске пакете был выкидыш

 "Родильницей оказалась проживающая в квартире 5-го этажа местная жительница 1986 года рождения, которой потребовалась незамедлительная госпитализация в больницу для оказания медицинской помощи", — сказал представитель СК.

Осмотрев обнаруженный во дворе дома пакет, эксперты констатировали наличие в нем плода выкидыша, который, по предварительным выводам, на данном сроке внутриутробного развития является нежизнеспособным.

Для определения окончательных выводов начато проведение судебно-медицинской экспертизы, уточнил представитель СК.

Кроме того, в отношении родильницы назначена акушерско-гинекологическая экспертиза, которая позволит выявить причину и признаки преждевременных родов.

Следователям известно, что родильница проживает в квартире вместе с сожителем, факт беременности она не скрывала, вместе с отцом желала рождения ребенка.

"В момент преждевременных родов в жилище находилась одна, не сумев попросить помощи. Находилась при этом в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения боли употребила спиртное", — сказал представитель СК.

По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, отметил Шершеневич.

Комментарий официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич сообщил радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в Волковыске: уборщица нашла во дворе...

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