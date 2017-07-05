На адресное субсидирование в жилищном строительстве в Беларуси направят около 135 млн рублей

На адресное субсидирование в жилищном строительстве предусмотрено около Br135 млн. Об этом сообщил сегодня начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

«Под указ на сегодняшний день оценочно определено 135 млн рублей. Из этой суммы 60 млн рублей- средства Беларусбанка, 75 млн рублей- Белагропромбанка», — проинформировал Александр Горваль.

Эти банки первыми приступят к реализации указа. Далее к ним подключатся коммерческие банки. Пока они только присматриваются к процессу, отметил эксперт.

«Будет сформирован перечень коммерческих банков, которые изъявят желание работать в этой системе. Этот перечень необходим, чтобы люди знали, к кому обратиться, если у них есть право на льготы в виде субсидий», — пояснил он.

При этом каждый банк будет сам определять условия выдачи субсидий.

«В каких-то из них будут учитывать совокупный доход семьи, в каких-то нет, где-то первоначальный взнос будет обязательным, а где-то необязательным. Каждый банк решает это самостоятельно, — отметил Александр Горваль. — Однако новый механизм является стимулом для конкуренции: если ты хочешь участвовать в этой системе, значит, должен предложить лучшие условия для гражданина, тогда к тебе пойдут».

Александр Горваль добавил, что объем финансирования в 135 млн рублей пойдет на строительство примерно 4 тыс. квартир.

«В текущем году этот объем не может быть освоен в той части, где кредиты пойдут только на новое жилье, — рассказал он. — Речь о том, чтобы часть ресурсов в виде субсидий передавать на уже строящиеся объекты».

Указ № 240 вступит в силу через месяц после официального опубликования — 6 августа. Совет Министров утвердит постановление по реализации норм данного указа. В настоящий момент проект постановления проходит согласование. Дорабатывается план мероприятий по реализации указа.

В целом новый механизм позволит расширить объем кредитования жилищного строительства. При этом оно будет осуществляться с элементами государственной поддержки.

«При этом компенсация будет адресной и будет своя для каждого гражданина, имеющего на нее право», — пояснил Александр Горваль.