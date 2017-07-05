МИНСК, 6 июл — Spunik. Запланированные на сентябрь совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" стали одной из тем встречи президентов США и Польшу Дональда Трампа и Анджея Дуды.



© REUTERS Goran Tomasevic Минск не получал предложения отправить военных наблюдателей в Сирию

Президенты Польши и США в Варшаве в четверг провели двусторонние переговоры, также состоялась встреча делегаций, в которой с польской стороны приняли участие в том числе главы МИД и Минобороны республики.

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"Говорили мы о присутствии американских солдат в Польше, об усилении восточного фланга НАТО, о ситуации на Украине, приближающихся учениях "Запад-2017", которые будут проходить в Белоруссии", — сказал Дуда после переговоров с Трампом.

Также, по его словам, президенты говорили о закупках американских вооружений для Польши и реализации польских военных проектов. Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США в ночь на четверг подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Поставки комплексов должны начаться в 2022 году.



© REUTERS Kancelaria Prezydenta RP / Krzysztof Sitkowski/Handout Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда у картины Яна Матейко "Рейтан. Упадок Польши"

При этом, речь о продлении пребывания американских войск в Польше во время встречи президентов США и Польши не шла, хотя, по словам Дуды, с точки зрения ситуации в Восточной Европе наличие в Польше американских военных обоснованы. В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.

"Мы не говорили о гарантиях, мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, были ли достигнуты в ходе переговоров гарантии продления срока пребывания американских военных в Польше.

Критический характер

По словам американского лидера, "альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом".

"Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Москва не согласна с заявлениями президента США Дональда Трампа, что действия РФ в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с таким подходом", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявления Трампа на пресс-конференции в Варшаве о дестабилизирующем поведении РФ в Восточной Европе.

Вопрос о поставке США в Польшу систем ПВО Patriot вряд ли будет обсуждаться на предстоящей в пятницу встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил он.

Белорусский ответ

Официальный Минск также подчеркивает, что проводит миролюбивую многовекторную политику.

"У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности", — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он назвал совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" значимым шагом в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности государства. "Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Это значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности Беларуси", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси и ранее неоднократно вынужден был комментировать беспокойство западных партнеров и политиков по поводу грядущих учений.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся наступать, ни с кем не собираемся воевать, но учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Вот наша концепция", — говорил Лукашенко в частности в середине июня, встречаясь с секретарями совбезов стран ОДКБ.