Президент: Свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами

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Об этом Александр Лукашенко напомнил во время участия в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

При этом Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси нет геополитических амбиций. Белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, это не бряцание оружием. "Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций, однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами, опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами", — подчеркнул президент. "Без хорошо подготовленных оснащенных вооруженных сил не может быть суверенной Беларуси. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность в государстве, адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили", - сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что размещение у границы с Беларусью воинских контингентов НАТО вызывает обеспокоенность Минска.

Александр Лукашенко напомнил, что "сейчас проводится оптимизация силовых структур, в войска поступает современная военная техника, армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны". Так, на вооружение белорусской армии поставлены новые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", реактивная система залпового огня "Полонез", а также отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции, различные типы беспилотных авиакомплексов, подвижные пункты управления.