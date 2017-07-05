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В Шкловском районе создается агропромышленный холдинг

06.07.2017 12:41 — Разное | Ежедневник  
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В Шкловском районе создается агропромышленный холдинг

фото: Myasnoy-soyuz.ru

В состав холдинга «Купаловское» войдут четыре участника.

Об этом БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Татьяна Морозова.

На основании указа №232 от 29 июня 2017 года "О создании хозяйственного общества" 4 июля принято решение Шкловского райисполкома "О создании общества с ограниченной ответственностью "Купаловское".

В ближайшее время будет зарегистрирован высокотехнологичный агропромышленный холдинг, в состав которого войдут четыре участника, в том числе три дочерние компании холдинга, сохраняющие статус юридических лиц: ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".

"Создание такой интегрированной структуры направлено в первую очередь на возрождение и развитие сельских территорий, повышение уровня жизни людей. Объединение организаций в холдинговую структуру позволит проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику, в том числе распределения сырья, материалов, продажи готовой продукции, организацию маркетинговой, логистической и другой деятельности, что приведет в конечном итоге к более эффективной экономической деятельности", - отметила Татьяна Морозова.

Холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Планируется, что углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока - до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней - свыше 10 кг (при нормативе 8 кг).

 
 
 
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В состав холдинга «Купаловское» войдут четыре участника.

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