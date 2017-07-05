Почти как у британцев. Сколько золота приходится на каждого белорусы?

По золотому запасу на душу населения Беларусь обгоняет все соседние страны, кроме России, сообщает сайт белорусских исследователей Thinktanks.by. Об этом свидетельствует карта, составленная чешским исследователем Якубом Марианом.

На приведенной карте показаны запасы золота европейских национальных центральных банков в граммах на душу населения по состоянию на май 2017 года. То есть, если центральный банк (в случае Беларуси — Национальный банк) будет распределять золото, которое он имеет, на всех жителей страны одинаково, каждый житель получит сумму, указанную на карте.



Изображение: jakubmarian.com

Согласно карте, золотой запас Беларуси составляет 4,3 грамма на одного жителя страны. У Латвии этот показатель 3,2 грамма, у Польши — 2,7 грамм, у Литвы — 2 грамма, у Украины — 0,6 грамма. Больше всего среди стран-соседей Беларуси золота на человека у России — 11,7 грамма. Однако это отнюдь не самый большой показатель в Европе. Например, у Италии золотой запас на одного жителя составляет 41 грамм, у Германии — 41,9 грамма. а у Швейцарии — 128,7 грамма.

Отметим, что по размерам своего золотого запаса на душу населения Беларусь находится между Великобританией и Люксембургом. В Великобритании этот показатель 4,8 грамма, а в Люксембурге — 4,1 грамма.

Якуб Мариан также привел параметры соотношения золотого запаса на душу населения для некоторых крупных государств, не входящих в Европейский регион: США: 25,5; Япония: 6,0; Китай: 1,4; Индия: 0,4; Бразилия: 0,3.

Как отмечает исследователь, большинство национальных центральных банков в Европе держат большое количество резервов в виде банкнот иностранной валюты и депозитов, казначейских векселей, золота и других активов, которые называются международные резервы (или валютные резервы).

Основной причиной того, что центральный банк будет удерживать какой-либо резерв, является возможность реализовать свою денежно-кредитную политику. При этом золотовалютные резервы могут увеличиваться или сокращаться в зависимости от действий центральных банков, поэтому различия в размерах золотовалютных резервов (и валютных резервов в целом) не обязательно указывают на различия в богатстве наций.