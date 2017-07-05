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Картинка дня: В Китае запустили солнечную электростанцию в форме панды
В провинции Шаньси на севере Китая заработала электростанция в виде панды. Ее работу организовала компания Panda Green Energy,
Мощности электростанции хватает для обеспечения энергией восьми тысяч домохозяйств. Вскоре ее мощность обещают увеличить вдвое, до 100 МВт, при помощи строительства второй аналогичной панды. Подобная станция сможет произвести до 3,2 млрд кВт⋅ч солнечной энергии в течение 25 лет работы.
Разработчики обратились к изображению животного, чтобы заинтересовать в подобном энергопотреблении молодых людей.
Panda Green Energy готовится построить еще 100 аналогичных станций в ближайшие пять лет в странах Центральной и Юго-Восточной Азии.
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Ее работу организовала компания Panda Green Energy.
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