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Олимпийский чемпион Максим Мирный отмечает свой 40-й день рождения
Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный 6 июля отмечает свое 40-летие.
Максим Мирный родился 6 июля 1977 года в Минске. В теннисе с семи лет. Сначала одним из его тренеров был отец, в 13 лет переехал в Америку, с 1992 года тренировался в теннисной академии Ника Боллетьерри в США.
Заслуженный мастер спорта. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде (2003, 2012);
10-кратный победитель турниров «Большого шлема» (6 — в парном разряде и 4 — миксте); двукратный победитель Итогового турнира АTP (2006, 2011) в парном разряде; победитель 50 турниров АTP (один из них — в одиночном разряде).
За карьеру заработал на теннисных кортах 11 505 876 долларов призовых.
За сборную Беларуси в Кубке Дэвиса Максим Мирный дебютировал в мае 1994 года в возрасте 16 лет. Всего сыграл за национальную команду 50 матчах, провел 93 встречи (59 побед, 34 поражения). В одиночном разряде — 24/18, в парном — 35/16.
В 2004 году вместе со сборной Беларуси Максим Мирный добрался до полуфинала Кубка Дэвиса. Тогда после эпической победы сборной Беларуси над Россией (3:2) и выхода в четвертьфинал Кубка Дэвиса был награжден Орденом Отечества.
Участник пяти Олимпиад.
У Макса и его жены Ксении четверо детей — 12-летняя Мелания, 10-летняя Петра, 7-летний Демид и почти уже 3-летний Трофим.
Максим Мирный продолжает активные выступления на профессиональных турнирах. Накануне в дуэте с поляком Марцином Матковским он
Помимо игровой карьеры, Максим Мирный проявлял интерес к коммерческим проектам — сообщалось о том, что в Брейдентоне, недалеко от местного теннисного центра, Мирный открыл пиццерию, а в Минске — спортивный центр с теннисными кортами, фитнес-клубом и косметическими кабинетами.
ТUT.BY поздравляет Максима с юбилеем и желает счастья и долголетия на всех фронтах!
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Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный 6 июля отмечает свое 40-летие.
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