Олимпийский чемпион Максим Мирный отмечает свой 40-й день рождения

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный 6 июля отмечает свое 40-летие.



Фото из семейного архива Максима Мирного

Максим Мирный родился 6 июля 1977 года в Минске. В теннисе с семи лет. Сначала одним из его тренеров был отец, в 13 лет переехал в Америку, с 1992 года тренировался в теннисной академии Ника Боллетьерри в США.



Максим и его американский учитель Ник Боллетьери, воспитавший двенадцать первых ракеток среди мужчин и женщин в одиночном и парном разряде. Среди них и наш соотечественник. Фото из семейного архива Максима Мирного

Заслуженный мастер спорта. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде (2003, 2012); олимпийский чемпион 2012 года в смешанном разряде (в дуэте с Викторией Азаренко).



Вместе с Викторией Азаренко после завоевания золота Олимпиады-2012 в Лондоне. Фото: Reuters

10-кратный победитель турниров «Большого шлема» (6 — в парном разряде и 4 — миксте); двукратный победитель Итогового турнира АTP (2006, 2011) в парном разряде; победитель 50 турниров АTP (один из них — в одиночном разряде).



2011 год. Максим Мирный и Даниэль Нестор с призом, который вручается победителям Итогового чемпионата ATP в парном разряде. Фото: Reuters via TUT.BY

За карьеру заработал на теннисных кортах 11 505 876 долларов призовых.



1998 год. В паре с Сереной Уильямс Максим выиграл у Махеша Бхупати и Мирьяны Лучич в главном матче Уимблдонского турнира. Фото из семейного архива Максима Мирного



Максим Мирный на Уимблдоне в 2006 году. Фото: Reuters via TUT.BY

За сборную Беларуси в Кубке Дэвиса Максим Мирный дебютировал в мае 1994 года в возрасте 16 лет. Всего сыграл за национальную команду 50 матчах, провел 93 встречи (59 побед, 34 поражения). В одиночном разряде — 24/18, в парном — 35/16.



2006 год. Владимир Волчков и Максим Мирный в перерыве парного поединка четвертьфинального матча Кубка Дэвиса с австралийцами. Фото: Reuters via TUT.BY

В 2004 году вместе со сборной Беларуси Максим Мирный добрался до полуфинала Кубка Дэвиса. Тогда после эпической победы сборной Беларуси над Россией (3:2) и выхода в четвертьфинал Кубка Дэвиса был награжден Орденом Отечества.

Участник пяти Олимпиад.



Фото: Reuters via TUT.BY

У Макса и его жены Ксении четверо детей — 12-летняя Мелания, 10-летняя Петра, 7-летний Демид и почти уже 3-летний Трофим.



Фото: instagram.com/xsanka76

Максим Мирный продолжает активные выступления на профессиональных турнирах. Накануне в дуэте с поляком Марцином Матковским он успешно преодолел 1-й раунд парного разряда Уимблдона, а вместе с россиянкой Екатериной Макаровой белорус выступит еще и в миксте.

Помимо игровой карьеры, Максим Мирный проявлял интерес к коммерческим проектам — сообщалось о том, что в Брейдентоне, недалеко от местного теннисного центра, Мирный открыл пиццерию, а в Минске — спортивный центр с теннисными кортами, фитнес-клубом и косметическими кабинетами.

ТUT.BY поздравляет Максима с юбилеем и желает счастья и долголетия на всех фронтах!