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Мировые цены на продовольствие опять выросли
06.07.2017 14:04 — Разное | Ежедневник
Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо.
Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО,
Индекс цен на зерновые ФАО вырос за месяц на 4,2%, в результате роста цен на высокобелковую пшеницу вследствие ухудшения посевных условий в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на фоне рекордных урожаев в Южной Америке.
Индексы цен ФАО для мясных и молочных продуктов также выросли, тогда как цены на растительные масла и сахар снизились.
Уровень запасов зерна может поставить новый рекорд
Несмотря на снижение предложения высокобелковой пшеницы, мировые запасы зерновых, вероятно, останутся в изобилии в наступающем году, согласно последним данным
ФАО пересмотрела свой июньский прогноз по мировому производству пшеницы на 2017 год, повысив его по производству кукурузы и риса. Мировое производство зерновых в этом году, вероятно, составит 2 593 млн. тонн, что примерно на 0,6% ниже, чем в 2016 году.
Ожидается, что уровень мировых запасов пшеницы достигнет новой рекордной отметки в 704 млн тонн.
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Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо.
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