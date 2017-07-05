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Мировые цены на продовольствие опять выросли

06.07.2017 14:04 — Разное | Ежедневник  
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Мировые цены на продовольствие опять выросли

Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо.

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, Индекс продовольственных цен ФАО поднялся в июне на 1,4% по сравнению с майским показателем и на 7% по сравнению июньским показателем прошлого года и составил в среднем 175,2 пункта.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос за месяц на 4,2%, в результате роста цен на высокобелковую пшеницу вследствие ухудшения посевных условий в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на фоне рекордных урожаев в Южной Америке.

Индексы цен ФАО для мясных и молочных продуктов также выросли, тогда как цены на растительные масла и сахар снизились.

Уровень запасов зерна может поставить новый рекорд

Несмотря на снижение предложения высокобелковой пшеницы, мировые запасы зерновых, вероятно, останутся в изобилии в наступающем году, согласно последним данным Сводки ФАО предложения зерновых и спроса на зерновые, также выпущенном сегодня.

ФАО пересмотрела свой июньский прогноз по мировому производству пшеницы на 2017 год, повысив его по производству кукурузы и риса. Мировое производство зерновых в этом году, вероятно, составит 2 593 млн. тонн, что примерно на 0,6% ниже, чем в 2016 году.

Ожидается, что уровень мировых запасов пшеницы достигнет новой рекордной отметки в 704 млн тонн.

 
 
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Мировые цены на продовольственные товары выросли в июне, чему способствовал рост цен на пшеницу и мясо.

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