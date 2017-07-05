Беларусь поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси поднялась на 12 позиций в июльском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 71-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: abff.by

За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два матча, обыграв в квалификации чемпионата мира сборную Болгарии (2:1) и в спарринге команду Новой Зеландии (1:0). Сейчас в активе белорусской дружины 503 очка.

Ближайшие встречи белорусы проведут в середине июля в розыгрыше Кубка короля в Таиланде. В нем также примут участие сборные Таиланда (131-е место в рейтинге ФИФА), Буркина-Фасо (44) и КНДР (113). На турнире в Бангкоке Беларусь будет представлена сборной клубов, результаты не пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства-2018 находятся на следующих местах: Франция — 9, Швеция — 18, Нидерланды — 32, Болгария — 54, Люксембург — 135.

Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:

1. Германия — 1609 очков,

2. Бразилия — 1603,

3. Аргентина — 1413,

4. Португалия — 1332,

5. Швейцария — 1329,

6. Польша — 1319,

7. Чили — 1250,

8. Колумбия — 1208,

9. Франция — 1199,

10. Бельгия — 1194.

Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 25-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:

62 — Россия,

65 — Узбекистан,

73 — Армения,

80 — Азербайджан,

98 — Эстония,

99 — Литва,

106 — Казахстан,

112 — Грузия,

127 — Кыргызстан,

130 — Латвия,

137 — Туркменистан,

149 — Таджикистан,

158 — Молдова.

Следующий рейтинг футбольных сборных будет обнародован 10 августа.