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Беларусь поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси поднялась на 12 позиций в июльском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 71-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два матча, обыграв в квалификации чемпионата мира сборную Болгарии (2:1) и в спарринге команду Новой Зеландии (1:0). Сейчас в активе белорусской дружины 503 очка.
Ближайшие встречи белорусы проведут в середине июля в розыгрыше Кубка короля в Таиланде. В нем также примут участие сборные Таиланда (131-е место в рейтинге ФИФА), Буркина-Фасо (44) и КНДР (113). На турнире в Бангкоке Беларусь будет представлена сборной клубов, результаты не пойдут в зачет рейтинга ФИФА.
Соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства-2018 находятся на следующих местах: Франция — 9, Швеция — 18, Нидерланды — 32, Болгария — 54, Люксембург — 135.
Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:
1. Германия — 1609 очков,
2. Бразилия — 1603,
3. Аргентина — 1413,
4. Португалия — 1332,
5. Швейцария — 1329,
6. Польша — 1319,
7. Чили — 1250,
8. Колумбия — 1208,
9. Франция — 1199,
10. Бельгия — 1194.
Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 25-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:
62 — Россия,
65 — Узбекистан,
73 — Армения,
80 — Азербайджан,
98 — Эстония,
99 — Литва,
106 — Казахстан,
112 — Грузия,
127 — Кыргызстан,
130 — Латвия,
137 — Туркменистан,
149 — Таджикистан,
158 — Молдова.
Следующий рейтинг футбольных сборных будет обнародован 10 августа.
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Сборная Беларуси поднялась на 12 позиций в июльском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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