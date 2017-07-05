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Усилят охрану и патруль. Барам на Зыбицкой разрешили работать до 4 утра

06.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Заведениям на Зыбицкой разрешили работать до 4 утра. Вероятно, к этим выходным бары уже запустятся в новом режиме. Почему администрация Центрального района и милиция пошли на такой шаг и что теперь изменится на главной тусовочной улице — в материале TUT.BY.


Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

В июне мы писали о том, что владельцы баров собирались на встречу в администрации района, где обсуждали вопросы об усилении охраны, о чистоте и порядке на территории заведений. Кроме того, предлагалось ввести единый режим работы для всех. Судя по всему, процесс решения последнего вопроса не заставил себя долго ждать. Представители власти и бизнесмены вскоре нашли компромисс.

Начальник отдела торговли и услуг администрации Центрального района Наталья Хмельницкая рассказала TUT.BY, что барам разрешили работать до 4 утра. Такое решение было принято после переговоров с бизнесменами.

— Предприятия устранили нарушения и решили вопросы безопасности. Во главу угла были поставлены и экономические вопросы — заведениям эффективно работать в ночное время, а в открытие баров владельцы вложили много средств. И самое главное — мы нашли компромиссы по решению вопросов безопасности. Дополнительные мероприятия по безопасности проведут и со стороны заведений, и со стороны городских и районных служб по линии безопасности МВД.

Как правило, такие мероприятия предполагают увеличение охраны и усиленный патруль.
Как нам пояснила начальник отдела, выбранное время работы было совместным решением баров, администрации и милиции.

До 4 часов разрешили работать всем, в том числе и трем заведениям, которым в июне ограничили время работы до 23.00. Сейчас решение принято и находится в режиме согласования. Если бизнесмены увеличат охрану, то уже к предстоящим выходным заведения на Зыбицкой будут работать по-новому.

 
 
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Почему администрация Центрального района и милиция пошли на такой шаг - в материале.

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