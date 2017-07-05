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Усилят охрану и патруль. Барам на Зыбицкой разрешили работать до 4 утра
Заведениям на Зыбицкой разрешили работать до 4 утра. Вероятно, к этим выходным бары уже запустятся в новом режиме. Почему администрация Центрального района и милиция пошли на такой шаг и что теперь изменится на главной тусовочной улице — в материале TUT.BY.
В июне
Начальник отдела торговли и услуг администрации Центрального района Наталья Хмельницкая рассказала TUT.BY, что барам разрешили работать до 4 утра. Такое решение было принято после переговоров с бизнесменами.
— Предприятия устранили нарушения и решили вопросы безопасности. Во главу угла были поставлены и экономические вопросы — заведениям эффективно работать в ночное время, а в открытие баров владельцы вложили много средств. И самое главное — мы нашли компромиссы по решению вопросов безопасности. Дополнительные мероприятия по безопасности проведут и со стороны заведений, и со стороны городских и районных служб по линии безопасности МВД.
Как правило, такие мероприятия предполагают увеличение охраны и усиленный патруль.
До 4 часов разрешили работать всем, в том числе и трем заведениям, которым в июне ограничили время работы до 23.00. Сейчас решение принято и находится в режиме согласования. Если бизнесмены увеличат охрану, то уже к предстоящим выходным заведения на Зыбицкой будут работать по-новому.
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Почему администрация Центрального района и милиция пошли на такой шаг - в материале.
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