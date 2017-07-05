Кто, на что и в каком размере получит субсидию на строительство жилья?

Указ об адресных субсидиях на жилье президент подписал на днях .

По нему, напомним, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, попадающие под категорию льготников, смогут получать кредиты на строительство жилья по низким ставкам не только в одном госбанке, но и в коммерческих банках. Часть долга за них будет погашать бюджет.

Адресные субсидии на жилье будут выдаваться в двух форматах: на уплату только части процентов по кредиту на строительство жилья, полученного в любом коммерческом банке и на уплату части процентов плюс на погашение основного долга такого кредита.

Платить по кредиту придется больше? От прежней господдержки, которую льготники получают по указу № 13, новая форма отличается тем, что компенсации будут выплачиваться из бюджета не банку, а напрямую льготнику. То есть в итоге «государственному кошельку» это обойдется дешевле. А вот самим семья платить придется больше. В Минстройархитектуры приводят пример: семья из трех человек за квартиру 60 квадратных метров со стоимостью «квадрата» 660 рублей за кредит 35 тысяч рублей указу № 13 (то есть без субсидий) будет платить 224 рубля каждый месяц. При наличии субсидии — 347 рублей. Семье из четырех человек — раньше надо было платить 298, теперь — 463 рублей в месяц. Для многодетных семей с тремя детьми — вместо 45 рублей надо будет платить 80 рублей. «Таким образом, дополнительно привлекаются средства граждан. Но, по нашему мнению, это подъемные для семей средства — их посильно выплачивать, чтобы улучшить свои жилищные условия», — считает начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

Кто получит субсидию на погашение части процентов по долгу? Все субсидии, и на погашение процентов, и на погашение основного долга, будут выдаваться состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На погашение процентов субсидии будут выдаваться: льготникам, перечисленным в указе президента от 6 января 2012 года № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»;

прокурорским работникам, гражданам из числа прокурорских работников, уволенных со службы в органах прокуратуры по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением численности или штата работников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий), имеющим не менее 5 календарных лет выслуги на службе в органах прокуратуры;

малообеспеченным гражданам, которые строят или реконструируют жилье в Могилевской области (на территориях Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов). На погашение основного долга совместно с получением субсидии на уплату части процентов субсидии будут выдавать: многодетные семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;

молодые семьи из числа малообеспеченных при рождении (усыновлении, удочерении) первого и (или) второго ребенка;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

граждане, являющимся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — в течение срока действия заключенного с ними срочного договора найма жилого помещения социального пользования.

На что будут выдавать субсидии? на строительство жилья в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах;

на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;

реконструкцию жилых помещений. Перечень конкретных домов, на строительство жилья в которых будут выдавать субсидии, сейчас готовится властями. Ознакомиться со списком нуждающийся сможет при обращении в исполком.

Какой будет размер субсидии? Всего на субсидии в первое время будет направлено 135 миллионов рублей . Выделят их два банка: Беларусбанк — 60 миллионов, Белагропромбанк — 75 миллионов рублей. Позже, как и задумано, к ним присоединятся другие коммерческие банки. Размер субсидий на уплату части процентов составит: многодетным семьям, имеющим троих несовершеннолетних детей (на дату подачи заявления о предоставлении субсидий — это условие обязательное для расчета всех размером субсидий — TUT.BY) — ставка рефинансирования, увеличенная на 2%, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором. На сегодня это 15%;

многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей, — ставка рефинансирования, увеличенная на 3%, но не более процентной ставки по кредиту. То есть 16%;

многодетным семьям, имеющим не менее троих детей в возрасте до 23 лет, а также детям-сиротам, — ставка рефинансирования, увеличенная на 2%, но не более процентной ставки по кредиту. То есть 15%;

иным гражданам, попадающим под указ, — ставка рефинансирования, уменьшенная на 2%. То есть 11%. Размер субсидий на погашение основного долга: при наличии троих несовершеннолетних детей — в размере 95% от суммы основного долга по кредиту;

при наличии четверых и более несовершеннолетних детей — в размере 100% от суммы основного долга по кредиту;

молодым семьям: при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка — в размере 10% от суммы основного долга по кредиту; при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка — в размере 20% от суммы основного долга по кредиту.

Субсидия для детей-сирот составит 35% от суммы основного долга по кредиту. Кстати, размер субсидии будет меняться при двух условиях: при изменении состава семьи — меняется состав семьи — пересчитывается базовая стоимость кредита, вносятся изменения в решение исполкома и изменяется размер субсидии и при изменении ставки рефинансирования.

Кто будет решать, давать субсидию или нет? Решение о выдаче субсидий будет приниматься районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями.

Как будут выдавать субсидии? Как пояснил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, выдавать субсидии будут строго соблюдая очередность списков нуждающихся. Работать схема будет так: гражданин, имеющий право на получение государственной поддержки, при подходе его очереди оповещается об этом исполкомом либо органом государственного управления (имеются в виду силовые структуры, где человек состоит на учете). Если есть желание, очередник подает заявление в исполком о выделении ему субсидии, исполком ее начисляет. Гражданин, зная размер государственной помощи на период кредитования (15−20 лет, исходя из условий банков), обращается в банк, заключает с ним договор на кредитование, предоставляет этот договор в исполком, который и производит начисление расчетной субсидии для конкретного человека.