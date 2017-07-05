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Тест: знаете ли вы, как выглядят ягоды?
06.07.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Настоящее теплое лето, а с ним и ягодный сезон, в Беларусь все еще не пришли. Однако это не мешает нам повторить, как хорошо мы знаем лесные ягоды и
Sputnik предлагает пройти тест: знаете ли вы, как выглядят боярышник, ирга, жимолость, голубика, паслен, калина, бузина, костяника и водяника. А еще нужно помнить, что, например, черный паслен нужно собирать только спелым, так как зеленый он ядовит. Ягоды водяники несладкие, но довольно хорошо утоляют жажду. А костяника и ирга необычайно полезны.
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Собираетесь отправиться в лес за ягодами? Проверьте, помните ли вы, как выглядят съедобные ягоды.
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