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Тест: знаете ли вы, как выглядят ягоды?

06.07.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Настоящее теплое лето, а с ним и ягодный сезон, в Беларусь все еще не пришли. Однако это не мешает нам повторить, как хорошо мы знаем лесные ягоды и грибы (Тест: можете ли вы отличить грибы?)

Sputnik предлагает пройти тест: знаете ли вы, как выглядят боярышник, ирга, жимолость, голубика, паслен, калина, бузина, костяника и водяника. А еще нужно помнить, что, например, черный паслен нужно собирать только спелым, так как зеленый он ядовит. Ягоды водяники несладкие, но довольно хорошо утоляют жажду. А костяника и ирга необычайно полезны.

 
 
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Собираетесь отправиться в лес за ягодами? Проверьте, помните ли вы, как выглядят съедобные ягоды.

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