Тест: знаете ли вы, как выглядят ягоды?

Настоящее теплое лето, а с ним и ягодный сезон, в Беларусь все еще не пришли. Однако это не мешает нам повторить, как хорошо мы знаем лесные ягоды и грибы (Тест: можете ли вы отличить грибы?)

Sputnik предлагает пройти тест: знаете ли вы, как выглядят боярышник, ирга, жимолость, голубика, паслен, калина, бузина, костяника и водяника. А еще нужно помнить, что, например, черный паслен нужно собирать только спелым, так как зеленый он ядовит. Ягоды водяники несладкие, но довольно хорошо утоляют жажду. А костяника и ирга необычайно полезны.