В перечень тех, кому сократили обязательный страховой стаж для начисления пенсий, не попали женщины в декретном отпуске. «Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет, четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?» — отмечала ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская. FINANCE.TUT.BY узнал, что думают о пенсии мамы с тремя и четырьмя детьми.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

Для того, чтобы получать трудовую пенсию по возрасту, вам необходимо уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Это делает сам человек либо его работодатель. Период, когда вы платите взносы, называется страховым стажем. И его нельзя путать с общим трудовым стажем, в который включается время и другой активности: учеба, служба в армии и т.д. Декретный отпуск тоже не засчитывается в страховой стаж, но идет в трудовой стаж работы — с ограничениями. «Тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила ранее заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.

«Я многодетная мать, не получаю ни копейки пенсии»

Татьяне Ильиной из Мозыря исполнилось 55 лет еще в 2015 году, но пенсию она не получает. На тот момент ее страховой стаж составлял 11 лет. В 2014 году для трудовой пенсии по возрасту хватало 10 лет отчислений в ФСЗН. Но указ № 570, принятый 8 декабря 2014 года, увеличил необходимый страховой стаж до 15 лет уже с 1 января 2015 года — и права на пенсию у Татьяны не осталось.

— Если бы только нас заранее предупредили о том, что будут изменения в законодательстве: «Женщины, подсуетитесь, через несколько лет повысят страховой стаж!» А я отработала нужное количество лет, не предполагая, что стаж повысится. И меня поставили перед фактом, — жалуется Татьяна. — Только когда произошло очередное увеличение стажа в декабре 2015 года (вместе с постепенным повышением пенсионного возраста — Прим. TUT.BY), предусмотрели поэтапный рост стажа: каждый год на полгода.

В страховой стаж не входят годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком. У Татьяны — трое детей.

— Даже если бы мне добавили к страховому стажу не 9 лет декрета, а хотя бы по 1,5 года за каждого ребенка, у меня была бы пенсия, — с горечью говорит она. — Оголили стаж настолько, что я, многодетная мать, не получаю ни копейки. Как это называется, социально ориентированное государство? И еще один удивительный факт, который не поддается логике: если семья берет ребенка из детдома, то это входит в стаж. А если родные, выстраданные дети, то не считается.

По указу № 233 она может рассчитывать на пенсию, если у нее будет не менее 35 лет общего трудового стажа (куда включаются периоды учебы, декретные, периоды ухода за инвалидом 1 группы и т.д. — Прим. TUT.BY). Но столько тоже не получается.

У Татьяны Ильиной — высшее экономическое образование. До декрета женщина работала бухгалтером. Первого ребенка родила в 1984 году, второго в 1985 году. После второго декрета смогла устроиться уборщицей.

— Это были девяностые годы. Предприятия закрывались, работы не было. Никто нас нигде не ждал и никуда не звал. Союз разваливался, и люди думали о том, чтобы накормить семью.

В 1991 году в семье Ильиных родился третий ребенок. После декрета Татьяна осталась домохозяйкой.

— Вести домашнее хозяйство — это не баклуши бить, а огород копать, корову доить, кур кормить. Детей обстирать, борщи наварить, уроки проверить. Все мои дети со школьной скамьи были на доске почета. Получили хорошее образование и хорошее воспитание. И у мужа, и у меня, и у троих детей — высшее образование.

Татьяна рассказывает: после третьего декрета искала работу, обращалась в службу занятости. За свой счет окончила курсы по маникюру, «но из-за возраста никуда не брали». Устроилась кочегаром.

— Кочегар — сезонный труд. Нас нанимают только на зиму, и не факт, что в новый отопительный сезон меня возьмут на работу. Безработица, могут молодых устроить. Последний раз были проблемы на работе, взяли молодого парня кочегаром, а не меня. Я была вынуждена работать на 0,25 ставки уборщицей. Получала меньше 60 рублей в месяц.

По словам Татьяны, к ситуации, в которой она оказалась, дети относятся с сочувствием.

— Дети смотрят с сожалением, помогают мне. Вынуждены меня кормить, хотя и не обязаны. Я заслужила, заработала пенсию, родив троих детей, — говорит женщина.

«Наши дети — будущие налогоплательщики»



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

— Я считаю, неправильно, что многодетных мам так обделили в вопросах стажа, — говорит 41-летняя Татьяна Петриковская из Барановичей.

В семье Татьяны и Анатолия Петриковских — четверо сыновей: старшему 12 лет, а младшему скоро исполнится 5. До рождения первого ребенка Татьяна трудилась на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении: и упаковщиком-комплектовщиком, и швеей. Между вторым и третьем декретом вышла на работу буквально на несколько дней.

— Я надеялась, что мне предложат смену с восьми утра до пяти вечера и я смогу уделять внимание сыновьям. Но мне дали на выбор две другие: с шести утра до трех дня или с трех дня до 11-ти вечера. С детьми, сами понимаете, не лучший вариант. К тому же, в то время сильно заболела моя мама. Я уволилась.

Четвертый по счету декрет у Татьяны закончился два года назад, но женщина все еще не трудоустроилась.

— Работу ищу, но не каждой я подхожу, и не каждая мне подходит. Не очень нас, многодетных, хотят брать! Для работодателя дети — это больничные. Возможно, придется где-то отпроситься, опоздать. С кризисом и так работников хватает, а тут еще мы со своими заморочками.

Те, кто не смог наработать необходимый для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию. Ее размер — 50% от бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 91,91 рублей в месяц.

Татьяна говорит, что уже «на любую работу согласна, даже техническим рабочим» — главное, чтобы можно было совмещать ее с уходом за детьми. В идеале, это занятость на полставки.

— У моей старшей сестры трое детей. Она работает с восьми до пяти часов, швеей. После смены приходит домой, выжатая как лимон. Тут уже не до воспитания детей: надо то наполнять кастрюли, то утюжить. В последние время давление поднимается. Она настолько устает! У некоторых многодетных мам есть поддержка тех же бабушек и дедушек, тогда им проще и работать, и заниматься детьми.

Супруг Анатолий не всегда может помочь Татьяне с тем, чтобы присмотреть за детьми: у отца семейства много командировок.

— Я по специальности механик, но пошел на стройку, чтобы зарабатывать больше. Был инфаркт, но если поменять работу, буду копейки получать, — вздыхает мужчина. — Но за все надо благодарить! Мы благодарны за дом, который государство помогло построить. Без поддержки не смогли бы сделать это так быстро. Знаете, мы верующие люди. Считаем, что ребенок — это дар от бога. Потому об абортах и речи не шло. Мы не пьем, не курим, стараемся жить, как достойные граждане. И сыновей воспитываем также. Те люди, которые говорят: «Понарожали!» — вообще не понимают, что такое дети. Это наша любовь, частичка сердца. Некоторые на многодетных смотрят, как на ущербных. Но наши дети — их будущие налогоплательщики. Когда, даст Бог, вырастут, будут обеспечивать их пенсиями.

«Шматдзетных прызначылі на ролю казлоў адпушчэння, аб’екта для нянавісці»

Фото из личного архива героини

— Сучасная сітуацыя са стажам для шматдзетных мам, на маю думку, жахлівая. Баюся, каб гэтае зніжэнне, калі б яго і прынялі, не стала фармальным, як з тымі, каму ўжо знізілі страхавы, але істотна падвысілі агульны стаж, — рассуждает минчанка Оксана Акуневич. — Наша сям’я абрала дзяцей і дэкрэт. І, калі дзяржава прапануе такія правілы гульні: дэкрэт тры гады, — то яна павінна лагічна прытрымлівацца іх на ўсім шляху, да самай пенсіі. Мне падаецца, што шматдзетных прызначылі на ролю казлоў адпушчэння, аб’екта для нянавісці, імі адводзяць вочы ад іншых праблем. Па-шчырасці, я не веру ў нашу пенсійную сістэму і тое, што мы, каму зараз за 30, атрымаем хоць якую пенсію.

В семье Оксаны трое детей: старшему семь лет, среднему почти три, а младшему — год. Сейчас она в декрете, а до него работала учительницей физики и информатики в школах и инженером-программистом в БНТУ после того, как закончила магистратуру. Оксана объясняет, почему в первом декретном отпуске провела все положенные три года.

— Як настаўніца ведаю, што навярстаць першыя тры гады ў гадаванні дзіцяці будзе амаль нерэальна.

Оксана предполагает, что, когда долгий декретный отпуск закончится, поиск работы для нее вряд ли будет простой задачей:

— Восемь год таму, перад першай цяжарнасцю, мы з мужам вырашалі, каму займацца кар’ерай, а каму глядзець дзяцей. Не складана знайсці працу настаўніцай фізікі ці інфарматыкі за 300 рублеў у школе, без права голасу і гонару. А з поўнай занятасцю і высокім заробкам адназначна будзе складана. Працадаўцу прасцей узяць бездзетнага хлопца.

Оксана говорит, что на пенсию они не откладывают, потому что сейчас «нет вменяемой системы накопления». Но можно рассчитывать на недвижимость.

— Нерухомасць у нас уласная, купленая за ўласныя грошы. Ніякіх міласцей ад дзяржавы не атрымлівалі. А то зараз любяць лічыць шыкоўныя ільготы шматдзетных і іх кватэры, — добавляет Оксана.

«Ушла с работы, а через два месяца узнала, что беременна»



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

Фото из личного архива героини

32-летняя Диана Путилина из Минска — мама четверых детей: старшему 12, средним 10 и 6 лет, а младшему — только месяц. Диана и в этот раз планирует провести в отпуске по уходу за ребенком положенные 3 года.

— Детей и работу совмещать тяжело. Когда работаешь, не уделишь им столько внимания. В идеале, из декрета я хотела бы выйти не на 8-часовой рабочий день, а на 4-часовой. Третий ребенок с нарушением слуха, ему нужно уделить больше времени, чем остальным деткам, — рассуждает Диана.

До первой беременности Диана год работала медсестрой. Первый декрет плавно перешел во второй, после второго женщина вернулась на рабочее место. После третьего декрета снова вышла на работу. Когда через два года закончился контракт в поликлинике, Диана решила его не продлять.

— Ушла с работы, а через два месяца узнала, что беременна! Получить новое место было очень тяжело, кто возьмет беременную? Мне раза четыре отказали уже только потому, что я многодетная: как только узнают, сколько детей, сразу отправляют восвояси. Мне удалось устроиться на работу, правда, совсем не в сфере медицины. На тот момент у меня был животик, но работодатель ничего не спросил насчет беременности. Если бы спросил, я бы, конечно, сказала. Когда собралась в декрет, на работе, конечно, возмутились поначалу, но потом отнеслись с пониманием. Все-таки деваться было некуда.

Диана тоже считает, что мамам следует засчитывать четвертый декрет в стаж.

— То, что не засчитывают, это неправильно. С одной стороны говорят, что надо стнаовится многодетными, поднимать демографию, а с другой, забирают то, что положено. Я не знаю, буду ли я работать сразу после декрета или нет. Все-таки устроиться, да еще с четырьмя детьми сейчас — это проблема.

Но о пенсии семья Путилиных задумывается: дважды открывали личный пенсионный счет, делали взносы. Но оба раза от страхования дополнительной пенсии

пришлось отказаться из-за того, что в многодетной семье становилось сложно с деньгами.

Юрист: решением ситуации могла бы стать адресная социальная помощь



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

— Допустим, женщина начинает трудиться в 23 года, после университета, — подсчитывает координатор правовых программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных. — Если у нее будет четверо детей, то в декрете она может провести 12 лет. Чтобы получать пенсию, нужно успеть выработать 20 лет страхового стажа (​именно столько лет страхового стажа будет требоваться с 2025 года — прим. ред.)​. Если перерывов между декретами и работой нет, в этот момент женщине исполнится 55 лет. Но если что-то не получается, можно не успеть выработать страховой стаж.

Юрист отмечает, что согласно указу № 233 для получения пенсии многодетная мать может работать с уплатой страховых взносов 10 лет, но при этом должна иметь общий трудовой стаж 35 лет.

— Но если у нее было четыре ребенка, то ей засчитают только 9, а не 12 лет из четырех декретов. При этом для тех, у кого пятеро детей, уже действует льгота: 5 лет страхового стажа и 20 лет общего. Очевидно, что это несправедливо.

Дмитрий Черных обращает внимание на то, что три года назад белорусы «жили по другим правилам игры»: по состоянию на 1 января 2014 года, для пенсии требовалось иметь 5 лет страхового стажа и 20 лет общего стажа.

— С тех пор страховой стаж повысили до 10 лет, а потом и до 15 лет с поэтапным увеличением. В праве это называется ретроспективной ситуацией: новые правила изменили положение тех, кто рассчитывал на другое пенсионное законодательство.

В БХК считают, что решением ситуации могла бы стать адресная социальная помощь для лиц, достигших пенсионного возраста, но не успевших наработать страховой стаж.

— Многодетные матери, которые обращались к нам, не имели общего трудового стажа в размере 35 лет: довольно долгое время они были домохозяйками. Сложно сказать, должно ли государство учитывать периоды ведения домашнего хозяйства в назначении пенсии, но очевидно, что оно не должно оставлять такого человека без средств к существованию. Все-таки многодетные матери занимались общественно-полезной деятельностью, — подытоживает Дмитрий Черных.