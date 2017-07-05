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Россия ждет участия Беларуси в работе комитета по антитеррору
06.07.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Россия ожидает от Беларуси активного участия в работе комитета по противодействию терроризму в парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил Sputnik постоянный представитель РФ при организации, депутат Госдумы Николай Ковалев.
© Sputnik / Виктор Толочко
По инициативе России в парламентской ассамблее был создан комитет по противодействию терроризму — необходимость такого органа поддержали все участники ОБСЕ.
"Мы ждем активной работы в комитете и от Беларуси", — рассказал Sputnik Ковалев и добавил, что проблема терроризма сегодня общая для всех стран.
Парламентарий добавил, что границы уже перестали быть преградой для терроризма, поэтому бороться с проблемой необходимо всем странам сообща.
"Например, необходимо ввести единую маркировку взрывчатых веществ. В целом, скоро мы начнем разрабатывать антитеррористической кодекс для всех стран. Чтобы было единство подходов и оценок. Например, если человек совершил взрыв в людном месте, в некоторых странах это называют национально-освободительным движением, но это же терроризм", — высказал мнение Ковалев.
Единые системы оценки и контроля ситуации, уверен Ковалев, смогут помочь в борьбе с террором.
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Вскоре начнется подготовка единого антитеррористического кодекса для всех стран ОБСЕ.
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