Россия ждет участия Беларуси в работе комитета по антитеррору

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Россия ожидает от Беларуси активного участия в работе комитета по противодействию терроризму в парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил Sputnik постоянный представитель РФ при организации, депутат Госдумы Николай Ковалев.



© Sputnik / Виктор Толочко Россия в ПА ОБСЕ концентрируется на проблеме борьбы с терроризмом

По инициативе России в парламентской ассамблее был создан комитет по противодействию терроризму — необходимость такого органа поддержали все участники ОБСЕ.

"Мы ждем активной работы в комитете и от Беларуси", — рассказал Sputnik Ковалев и добавил, что проблема терроризма сегодня общая для всех стран.

Парламентарий добавил, что границы уже перестали быть преградой для терроризма, поэтому бороться с проблемой необходимо всем странам сообща.

"Например, необходимо ввести единую маркировку взрывчатых веществ. В целом, скоро мы начнем разрабатывать антитеррористической кодекс для всех стран. Чтобы было единство подходов и оценок. Например, если человек совершил взрыв в людном месте, в некоторых странах это называют национально-освободительным движением, но это же терроризм", — высказал мнение Ковалев.

Единые системы оценки и контроля ситуации, уверен Ковалев, смогут помочь в борьбе с террором.