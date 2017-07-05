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Азаренко и Мирный заявились в микст Уимблдона
Виктория Азаренко и Максим Мирный заявились в смешанный разряд Уимблдона, на кортах которого в 2012 году они выиграли золото лондонской Олимпиады.
Правда, на сей раз они намерены выступать не в одной паре, а с разными партнерами.
Напарницей Максима Мирного, отмечающего 6 июля
Отметим, что в 1998 году Максим Мирный выиграл микст Уимблдона вместе с 16-летней тогда Сереной Уильямс.
Виктория Азаренко выступление в миксте Уимблдона начнет с первого круга, ее партнером будет 41-летний серб Ненад Зимоньич, который в свое время был компаньоном Макса Мирного во многих парных турнирах.
Азаренко и Зимоньич в стартовом матче сыграют против дуэта Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Поединки в смешанном разряде стартуют на Уимблдоне с 8 июля.
К слову, Хизер Уотсон (№ 102 рейтинга WTA) станет соперницей Виктории Азаренко и в 3-м круге одиночного разряда, куда белоруска пробилась 5 июля после
Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским накануне успешно
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Виктория Азаренко и Максим Мирный заявились в смешанный разряд Уимблдона, на кортах которого в 2012 году они выиграли золото лондонской Олимпиады.
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