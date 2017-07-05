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Азаренко и Мирный заявились в микст Уимблдона

06.07.2017 14:42 — Разное | Tut.by  
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Виктория Азаренко и Максим Мирный заявились в смешанный разряд Уимблдона, на кортах которого в 2012 году они выиграли золото лондонской Олимпиады.


фото: Reuters

Правда, на сей раз они намерены выступать не в одной паре, а с разными партнерами.

Напарницей Максима Мирного, отмечающего 6 июля свой 40-летний юбилей, станет россиянка Екатерина Макарова. Они имеют 12-й номер посева и начнут выступление сразу со 2-го круга, где их соперниками станут победители противостояния Андрес Молтени (Аргентина) / Ксения Нолль (Швейцария) — Филипп Петшнер (Германия) / Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Отметим, что в 1998 году Максим Мирный выиграл микст Уимблдона вместе с 16-летней тогда Сереной Уильямс.

Виктория Азаренко выступление в миксте Уимблдона начнет с первого круга, ее партнером будет 41-летний серб Ненад Зимоньич, который в свое время был компаньоном Макса Мирного во многих парных турнирах.

Азаренко и Зимоньич в стартовом матче сыграют против дуэта Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Поединки в смешанном разряде стартуют на Уимблдоне с 8 июля.

К слову, Хизер Уотсон (№ 102 рейтинга WTA) станет соперницей Виктории Азаренко и в 3-м круге одиночного разряда, куда белоруска пробилась 5 июля после победы над 16-й ракеткой мира россиянкой Еленой Весниной.

Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским накануне успешно преодолели стартовый раунд парного разряда на Уимблдоне.

 
 
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Виктория Азаренко и Максим Мирный заявились в смешанный разряд Уимблдона, на кортах которого в 2012 году они выиграли золото лондонской Олимпиады.

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