В интернете появилось первое селфи с Лукашенко

Селфи с белорусским президентом опубликовала в своем аккаунте Instagram блогерша vikki_by в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет nn.by .

Публикацию под ником vikki_by сделала Miss Victoria – Виктория Рачицкая-Кэрилет – дочь могилевчанина Игоря Рачицкого, который входит в ТОП-200 самых богатых бизнесменов Беларуси. Муж Виктории Марк Кэрилет работает в венском офисе ОБСЕ.

Под снимком Miss Victoria сделала весьма эмоциональную подпись: «Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!»

Виктория живет в Вене и часто наведывается в Беларусь, в ее профиле опубликовано 447 фото: в основном, это снимки детей, путешествия, забавные картинки из интернета. У Виктории более 800 подписчиков.