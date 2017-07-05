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В интернете появилось первое селфи с Лукашенко

06.07.2017 14:56 — Разное | БДГ  
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Селфи с белорусским президентом опубликовала в своем аккаунте Instagram блогерша vikki_by в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет nn.by.

Публикацию под ником vikki_by сделала Miss Victoria – Виктория Рачицкая-Кэрилет – дочь могилевчанина Игоря Рачицкого, который входит в ТОП-200 самых богатых бизнесменов Беларуси. Муж Виктории Марк Кэрилет  работает в венском офисе ОБСЕ.

Под снимком Miss Victoria сделала весьма эмоциональную подпись: «Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!»

Виктория живет в Вене и часто наведывается в Беларусь, в ее профиле опубликовано 447 фото: в основном, это снимки детей, путешествия, забавные картинки из интернета. У Виктории более 800 подписчиков.

Напомним, 5-9 июля в Минске работает 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ, в ней принимают участие парламентарии из 60 государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Селфи с белорусским президентом опубликовала в своем аккаунте Instagram блогерша vikki_by в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет nn.by.

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