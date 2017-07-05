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В интернете появилось первое селфи с Лукашенко
Селфи с белорусским президентом опубликовала в своем аккаунте Instagram блогерша
Публикацию под ником
Под снимком Miss Victoria сделала весьма эмоциональную подпись: «Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!»
Виктория живет в Вене и часто наведывается в Беларусь, в ее профиле опубликовано 447 фото: в основном, это снимки детей, путешествия, забавные картинки из интернета. У Виктории более 800 подписчиков.
Напомним, 5-9 июля
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Селфи с белорусским президентом опубликовала в своем аккаунте Instagram блогерша vikki_by в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет nn.by.
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