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Грозы и шквалистый ветер: синоптики объявили оранжевый уровень

06.07.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в связи с ожидаемыми в четверг грозами и усилением ветра.

Грозы и шквалистый ветер: синоптики объявили оранжевый уровень
© Pixabay
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По информации синоптиков, грозы прогремят на большей части Беларуси, в том числе в Минске, с 14:00 до 20:00. При грозах в отдельных районах страны возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. 

При этом вечером будет прохладно – температура воздуха составит +13..+15°С. 

В ближайшие два дня в Минске будет без осадков. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, а максимальная температура днем в столице составит +17..+19°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на большей части территории страны, в том числе в Минске.

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