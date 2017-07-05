Грозы и шквалистый ветер: синоптики объявили оранжевый уровень

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в связи с ожидаемыми в четверг грозами и усилением ветра.

По информации синоптиков, грозы прогремят на большей части Беларуси, в том числе в Минске, с 14:00 до 20:00. При грозах в отдельных районах страны возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

При этом вечером будет прохладно – температура воздуха составит +13..+15°С.

В ближайшие два дня в Минске будет без осадков. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, а максимальная температура днем в столице составит +17..+19°С.