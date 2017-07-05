|
Грозы и шквалистый ветер: синоптики объявили оранжевый уровень
06.07.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в связи с ожидаемыми в четверг грозами и усилением ветра.
© Pixabay
По информации синоптиков, грозы прогремят на большей части Беларуси, в том числе в Минске, с 14:00 до 20:00. При грозах в отдельных районах страны возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
При этом вечером будет прохладно – температура воздуха составит +13..+15°С.
В ближайшие два дня в Минске будет без осадков. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, а максимальная температура днем в столице составит +17..+19°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на большей части территории страны, в том числе в Минске.
|
Архив (Разное)
Комментарии