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Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи

06.07.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтверждает подлинность появившегося в сети селфи блогера Виктории вместе с президентом Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи
© Фото: Instagram / vikki_by
Опубликовано первое "официальное" селфи с Лукашенко

"Это подлинное фото, оно было сделано на моих глазах, и я ничего плохого в этом не вижу", — заявила Эйсмонт корреспонденту Sputnik. 

По ее словам, вместе с белорусским президентом фотографировались не только блогеры, но и политики, европейские дипломаты.

"Был очень большой интерес к фотографированию, фотографии делались в самом широком формате, были не только селфи, а география тех, кто пожелал сделать такие фото, самая широкая", — сказала пресс-секретарь президента. 

Тем не менее, добавила она, пока в сети появилась только одна фотография с Лукашенко. По словам Эйсмонт, она не знает о том, что вокруг данного фото разогрелся скандал, блогер была вынуждена удалить это фото и закрыть свой аккаунт. 

"Я не вижу в этом ничего предосудительного и хочу сказать, что пресс-служба президента не имеет к этим обстоятельствам никакого отношения", — подчеркнула Эйсмонт.

Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи
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К середине четверга фото собрало более 580 лайков, пользователи активно комментировали запись, однако затем селфи было удалено пользователем, а сама блогер сделала свой профиль в Instagram закрытым. Но белорусские журналисты к этому времени успели разузнать подробности о личной жизни автора первого официального селфи с белорусским лидером.

Разместившая в своем "Инстаграме" фотографию Miss Victoria — дочь могилевчанина Игоря Рачицкого, который входит в топ-200 самых богатых белорусских бизнесменов, сообщает kp.by, и супруга Марка Карилле — заместителя директора венского офиса ОБСЕ. "Инстаграм" ее мужа в настоящее время также закрыт для подписчиков. Виктория попала и в объектив фотокорреспондента Sputnik, когда стояла в очереди на фотосессию с Александром Лукашенко. 

Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи
© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко и другие участники открытия сессии ПА ОБСА в Минске - Виктория справа на фото в очереди на селфи

В интервью порталу TUT.by Виктория рассказала, что не только подошла сделать фото с главой государства, но и поблагодарить его. "В первую очередь хотела сказать ему спасибо, потому что он единственный человек, кого мы с мужем еще не успели поблагодарить за то, что познакомились. После этого спросила про селфи", — рассказала она.

В ответ, по словам Виктории, белорусский лидер сказал: "Я рад, что благодаря нашей стране складываются семьи".

Президент, как отметила Виктория, сразу согласился сделать памятное фото.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с главой белорусского государства на телефоны и планшеты фотографировались многие парламентарии и политики, но пока в сети набирает популярность только...

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