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Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи
06.07.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтверждает подлинность появившегося в сети селфи блогера Виктории вместе с президентом Александром Лукашенко.
"Это подлинное фото, оно было сделано на моих глазах, и я ничего плохого в этом не вижу", — заявила Эйсмонт корреспонденту Sputnik.
По ее словам, вместе с белорусским президентом фотографировались не только блогеры, но и политики, европейские дипломаты.
"Был очень большой интерес к фотографированию, фотографии делались в самом широком формате, были не только селфи, а география тех, кто пожелал сделать такие фото, самая широкая", — сказала пресс-секретарь президента.
Тем не менее, добавила она, пока в сети появилась только одна фотография с Лукашенко. По словам Эйсмонт, она не знает о том, что вокруг данного фото разогрелся скандал, блогер была вынуждена удалить это фото и закрыть свой аккаунт.
"Я не вижу в этом ничего предосудительного и хочу сказать, что пресс-служба президента не имеет к этим обстоятельствам никакого отношения", — подчеркнула Эйсмонт.
К середине четверга фото собрало более 580 лайков, пользователи активно комментировали запись, однако затем селфи было удалено пользователем, а сама блогер сделала свой профиль в Instagram закрытым. Но белорусские журналисты к этому времени успели разузнать подробности о личной жизни автора первого официального селфи с белорусским лидером.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко и другие участники открытия сессии ПА ОБСА в Минске - Виктория справа на фото в очереди на селфи
В интервью порталу
В ответ, по словам Виктории, белорусский лидер сказал: "Я рад, что благодаря нашей стране складываются семьи".
Президент, как отметила Виктория, сразу согласился сделать памятное фото.
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