Беларусь отказала России в поддержке по резолюции Украины на сессии ПА ОБСЕ





Беларусь не поддержала России в требовании снять с повестки дня резолюцию Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

На сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Минске, Украина выдвинула проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Резолюция содержит 36 пунктов и ни один из них не понравился представителям России, которые потребовали снять резолюцию с повестки сессии.

«У нас найдется 136 пунктов, которые доказывают нелегитимность и абсолютную невозможность сотрудничества с нынешними киевскими властями, которые ведут гражданскую войну в отношении своего мирного населения, в том числе и русских», - заявил глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой.

Однако позиции не нашла поддержки в большинстве стран-участников. Даже Беларусь высказалась за рассмотрение украинской резолюции, тем самым отказав в поддержке своему основному геополитическом партнеру.

Между тем, в проекте украинской резолюции, открыто говорится, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «русских гибридных сил», чего Москва категорически не признает.

Вопрос Крыма также достаточно неприятно отражен в документе для России, где она названа "оккупирующей державой".