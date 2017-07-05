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Хоккеистки США обнажились для журнала ESPN Body

06.07.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body.

Снимками спортсменки поделились в соцсетях. В фотосессии приняли участие 28-летняя Джослин Ламуре-Дэвидсон, 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Отметим, что женская сборная США с 2013 года 4 раза выигрывала золото чемпионатов мира (2013, 2015, 2016, 2017). На Олимпиаде-2014 в Сочи американки завоевали серебро.

 

An experience I'll never forget with these teammates. Online photos available at espn.com @espn #bodyissue

Публикация от Kacey Bellamy (@kaybells22)

 

 

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful

 
 
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Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body.

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