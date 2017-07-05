Хоккеистки США обнажились для журнала ESPN Body

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body.

Снимками спортсменки поделились в соцсетях. В фотосессии приняли участие 28-летняя Джослин Ламуре-Дэвидсон, 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Отметим, что женская сборная США с 2013 года 4 раза выигрывала золото чемпионатов мира (2013, 2015, 2016, 2017). На Олимпиаде-2014 в Сочи американки завоевали серебро.