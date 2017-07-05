В Минске преподавательница и студент вуза создали сеть наркоторговцев

Начальник пресс-службы УВД Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал радио Sputnik Беларусь о крупной сети по распространению наркотиков и психотропов, выявленной на территории Минского района.

"Канал поставок шел из России, кроме того, выявлены распространители этих веществ. Как выяснилось, организовали распространение и снабжали мелких торговцев товаром студент и преподавательница одного из вузов", — сообщил Сачек.

Сеть по распространению наркотиков и психотропов была ориентирована именно на столичных потребителей, хотя тайники, в которых раскладывались дозы, в основном были оборудованы в лесу на территории Минского района.

"Вечером 19 июня в лесу неподалеку от деревни Воловщина Минского района были задержаны 20-летний студент и 32-летняя преподаватель столичного вуза. По оперативной информации, именно эта пара участвовала в организации и распространении наркотиков и психотропов", — сообщил Сачек.



© Фото: УВД Миноблисполкома Преподаватель и студент минского вуза попались на продаже наркотиков

В момент задержания молодые люди успели оборудовать несколько специальных тайников с психотропными веществами, предназначенными для более мелких торговцев.

В ходе изъятия тайников, личного досмотра, а также обыска на съемной квартире, где был оборудован тайник в ванной комнате, было обнаружено и изъято более килограмма особо опасного психотропного вещества Альфа ПВП, 812 граммов амфетамина, 596 граммов гашиша и 156 граммов марихуаны, рассказал представитель УВД.

В течение следующих 10 дней оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны еще 13 человек, проживавшие в Минске либо в Минском районе.

"Все они — молодые люди в возрасте от 20-ти до 33-х лет. Эти фигуранты являлись следующим звеном цепочки по распространению наркотиков и психотропов", — рассказал Сачек.

В задачу молодых людей входило получение мелкооптовых партий товара, распределение их по дозам и оборудование тайников для потребителей. В целях конспирации группа размещала тайники в лесах вблизи Минска, общение с потребителями происходило исключительно в Интернете.

"Примечательно, что один из распространителей, 28-летний житель Минска, который специализировался на гашише, передвигался на автомашине, которая ранее использовалась медицинскими работниками и сохранила внешний вид и атрибутику кареты скорой помощи", — рассказал Сачек.

Выявленная группа наркоторговцев обеспечивала деятельность интернет-магазина, организованного за пределами Беларуси и ориентированного на белорусскую столицу.

Группа начала формироваться в начале текущего года и уже в мае-июне вышла на пик своей активности.

"В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 328 УК. Степень участия каждого фигуранта определяется в рамках расследования Следственного комитета", — добавил собеседник.

Комментарий начальника пресс-службы УВД Миноблисполкома Евгения Сачека слушайте на радио Sputnik Беларусь.