Российская компания «Яндекс» работает над созданием «умной» голосовой колонки, сообщает издание « Ведомости ». Главной особенностью новинки станет распознавание русской речи.



Amazon Echo — одна из самых популярных «умных колонок» на данный момент. Изображение:

Название прототипа беспроводной колонки — Artificial Intelligence Speaker (колонка с искусственным интеллектом). Разработка устройства ведется на основе уже имеющихся у «Яндекса» технологий распознавания и синтеза речи, систем искусственного интеллекта и построения диалогов.

Идея создания гаджета зародилась больше года назад. По задумке его создателей, устройство будет конкурировать с «умными» колонками Amazon Echo и Google Home, которые пока не умеют распознавать русскую речь.

Будет ли колонка интегрирована с сервисом «Яндекс.Музыка» пока не известно. «Ведомости» отмечают, что если такую опцию решат реализовать, об этом будет необходимо уведомить правообладателей музыкальных композиций.