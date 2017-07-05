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"Яндекс" выпустит умную голосовую колонку, которая будет говорить на русском языке

06.07.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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Российская компания «Яндекс» работает над созданием «умной» голосовой колонки, сообщает издание «Ведомости». Главной особенностью новинки станет распознавание русской речи.


Amazon Echo — одна из самых популярных «умных колонок» на данный момент. Изображение:

Название прототипа беспроводной колонки — Artificial Intelligence Speaker (колонка с искусственным интеллектом). Разработка устройства ведется на основе уже имеющихся у «Яндекса» технологий распознавания и синтеза речи, систем искусственного интеллекта и построения диалогов.

Идея создания гаджета зародилась больше года назад. По задумке его создателей, устройство будет конкурировать с «умными» колонками Amazon Echo и Google Home, которые пока не умеют распознавать русскую речь.

Будет ли колонка интегрирована с сервисом «Яндекс.Музыка» пока не известно. «Ведомости» отмечают, что если такую опцию решат реализовать, об этом будет необходимо уведомить правообладателей музыкальных композиций.

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Устройство будет конкурировать с "умными" колонками Amazon Echo и Google Home, которые пока не умеют распознавать русскую речь.

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