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"Яндекс" выпустит умную голосовую колонку, которая будет говорить на русском языке
Российская компания «Яндекс» работает над созданием «умной» голосовой колонки, сообщает издание «
Название прототипа беспроводной колонки — Artificial Intelligence Speaker (колонка с искусственным интеллектом). Разработка устройства ведется на основе уже имеющихся у «Яндекса» технологий распознавания и синтеза речи, систем искусственного интеллекта и построения диалогов.
Идея создания гаджета зародилась больше года назад. По задумке его создателей, устройство будет конкурировать с «умными» колонками Amazon Echo и Google Home, которые пока не умеют распознавать русскую речь.
Будет ли колонка интегрирована с сервисом «Яндекс.Музыка» пока не известно. «Ведомости» отмечают, что если такую опцию решат реализовать, об этом будет необходимо уведомить правообладателей музыкальных композиций.
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Устройство будет конкурировать с "умными" колонками Amazon Echo и Google Home, которые пока не умеют распознавать русскую речь.
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