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В Рогачеве водитель мотоблока не пропустил МАЗ, он погиб

06.07.2017 15:32 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в районном центре на улице Кирова в 09.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ гомельской области.


Водитель мотоблока ехал по улице Друтской со стороны улицы Смидовича. При выезде на перекресток с Кирова мужчина не пропустил МАЗ с прицепом, который двигался в направлении улицы Володарская.


В результате столкновения пострадал водитель мотоблока. Мужчину, личность которого пока не установлена, доставили в реанимационное отделение районной больницы, где тот позже скончался.

 
 
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ДТП случилось в районном центре на улице Кирова в 09.00.

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