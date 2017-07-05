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В Рогачеве водитель мотоблока не пропустил МАЗ, он погиб
ДТП случилось в районном центре на улице Кирова в 09.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ гомельской области.
Водитель мотоблока ехал по улице Друтской со стороны улицы Смидовича. При выезде на перекресток с Кирова мужчина не пропустил МАЗ с прицепом, который двигался в направлении улицы Володарская.
В результате столкновения пострадал водитель мотоблока. Мужчину, личность которого пока не установлена, доставили в реанимационное отделение районной больницы, где тот позже скончался.
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ДТП случилось в районном центре на улице Кирова в 09.00.
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