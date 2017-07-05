В Мозыре бесправник на автопогрузчике столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом

ДТП произошло в районном центре 5 июля около 23.30, сообщили в ГАИ Гомельской области.





34-летний водитель-бесправник, находившийся, предварительно, с признаками алкогольного опьянения, ехал на автопогрузчике Renault по улице Рыжкова со стороны улицы Ленинской в направлении Ульяновской.

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.





В аварии пострадал 36-летний водитель микроавтобуса — мужчину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.