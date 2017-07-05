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В Мозыре бесправник на автопогрузчике столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом
ДТП произошло в районном центре 5 июля около 23.30, сообщили в ГАИ Гомельской области.
34-летний водитель-бесправник, находившийся, предварительно, с признаками алкогольного опьянения, ехал на автопогрузчике Renault по улице Рыжкова со стороны улицы Ленинской в направлении Ульяновской.
Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.
В аварии пострадал 36-летний водитель микроавтобуса — мужчину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.
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В аварии пострадал 36-летний водитель микроавтобуса - мужчину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.
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