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В Мозыре бесправник на автопогрузчике столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом

06.07.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло в районном центре 5 июля около 23.30, сообщили в ГАИ Гомельской области. 


34-летний водитель-бесправник, находившийся, предварительно, с признаками алкогольного опьянения, ехал на автопогрузчике Renault по улице Рыжкова со стороны улицы Ленинской в направлении Ульяновской.

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.


В аварии пострадал 36-летний водитель микроавтобуса — мужчину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

 
 
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В аварии пострадал 36-летний водитель микроавтобуса - мужчину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

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