Выбираем ошейник для собаки



На первый взгляд, выбор ошейника для четвероногого друга может показаться вам очень простым и незатейливым. Но глядя на предложенный ассортимент форм и материалов, непроизвольно задумываешься: кожаный или тканевый, металлический или резиновый, декоративный или «удавку», и прочее? Выбирая ошейники для собак , чему отдать предпочтение: комфорту, стилю или надежности?

Разновидности ошейников для собак





Чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться, какие варианты ошейников предлагаются зоомагазинами:

Мягкие . Обычно изготавливаются из ткани, мягкой кожи или различных комбинаций. В основном приобретаются для щенков, но могут также использоваться для взрослых особей, если такие методы контроля достаточно эффективны для вашего питомца;

. Обычно изготавливаются из ткани, мягкой кожи или различных комбинаций. В основном приобретаются для щенков, но могут также использоваться для взрослых особей, если такие методы контроля достаточно эффективны для вашего питомца; Обучающие ошейники для собак изготавливаются из хромированной стали и используются воспитания четвероногих. При резком движении петля затягивается на шее, склоняя животное к подчинению;

ошейники для собак изготавливаются из хромированной стали и используются воспитания четвероногих. При резком движении петля затягивается на шее, склоняя животное к подчинению; Декоративные. Такие варианты излюблены состоятельными собаководами. Материалом для их изготовления служит дорогая кожа, а в отделке используются драгоценные камни, золото, кристаллы Сваровски и т. д.

Это лишь некоторые известные виды ремешков, на самом деле их намного больше. В пользу какого из видов сделать выбор — решать вам.

Как выбрать ошейник для собаки?





Для щенков и мелких пород выбирают мягкие виды с текстильной подкладкой. Перед покупкой проверьте, чтобы внутри под застежкой присутствовала кожаная нашивка, которая предотвратит натирание. Если ваш пес спокоен и вы легко управляете его поведением, то покупайте широкий трехслойный ободок из кожи. Для более агрессивных и бойцовых собак лучше приобретать парфорсы с шипами, которые при необходимости тут же напомнят животному о правилах поведения. Для охотничьих пород рекомендуется применять широкие резиновые модели с металлическими вставками, которые смогут защитить питомца от укуса хищника.

Строгие ошейники для собак





Строгие ошейники — это тот тип амуниции, который применяется для воспитания и обучения, работают они по методу удавки. Это металлическая цепь, имеющая внутри ряд мелких шипов, которые при рывке или натяжке доставляют дискомфорт непослушному животному. Приобретая такой ошейник для собаки, следите, чтобы его цепочка имела тканевые или кожаные вставки. Это обезопасит ваши руки в экстренных ситуациях.

Электронные ошейники





Такие модели имеют дистанционное управление, и при желании хозяин может применить легкий электрический разряд для усмирения своего питомца. Некоторые устройства даже имеют датчик GPS-навигатора, что позволит в любой момент определить местонахождение четвероногого. Основной задачей такого устройства все же выступает намерение помочь своему питомца вести себя спокойно или желание отучить его от вредной привычки, например, подбирать еду на улице.

Ошейники от клещей





Чаще всего в продаже встречаются варианты от клещей из пластика, пропитанного инсектицидными веществами, отпугивающими насекомых. Они бывают химическими, ультразвуковыми или биологическими. Перед использованием рекомендуется выкупать животное с применением средств антипаразитарного действия. Срок действия у каждого ободка разный: от 2-х месяцев до полугода.

Ошейник-шлейка для пса





Шлейка — это очень удобный вид собачьей амуниции, который крепится не на шее животного, а на корпусе его тела. Ошейники-шлейки для собак состоят из тканевых или кожаных ремней, проходящих по телу через грудь, соединяющихся на передних лапах по хребту. Такой способ многие находят более гуманным, ведь он не сдавливает шею вашего друга, а его крепления считаются надежными. Однако для непослушной крупной собаки этот вариант категорически не подходит, так как вам будет трудно контролировать ее действия.

Найти зоомагазины, где в широком ассортименте представлены ошейники для собак, рекомендуем в каталоге TAM.BY .