Птенец степного орла впервые появился в Гродненском зоопарке

ГРОДНО, 6 июл — Sputnik. Степные орлы из Гродненского зоопарка шесть лет прожили в одном вольере и только сейчас обзавелись потомством.



© Фото: Борис Мещеряков Слон планируется всегда: зоопарк в Гродно думает над покупкой

Птенец вылупился в конце июня, и в ближайшие два месяца он будет сидеть в гнезде, расположенном в вольере. Пара степных орлов оказалась очень заботливой. Они вместе кормят малыша. Самка заботится о нем днем, а самец — ночью. Отец также охраняет свою семью. Например, стал очень враждебно и агрессивно вести себя по отношению к обслуживающему персоналу. Хотя раньше, за ним такого не замечалось.

Как пояснил директор зоопарка Олег Жданкин, появление орленка — событие неординарное. Дело в том, что такие крупные хищные птицы, как степные орлы очень тяжело сходятся в условиях неволи. В Гродно самец и самка жили в одном вольере шесть лет, но никак не хотели подружиться. Сотрудники зоопарка старались создать им условия, максимально близкие к естественным, поселили их в просторный вольер.

Естественным видом обитания степного орла считаются степные районы Ставрапольского края, Оренбургская, Астраханская, Ростовская области, юг Урала, юго-восточная и юго-западная Сибирь. В России эти птицы находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

Кстати, несколько лет ждали появления потомства и у гродненских зубров. Зубренок-самка появилась на свет 3 июля. История любви ее родителей более прозаична. Отец Боря — зубр в возрасте, мама Любава — совсем юная. Боря долго жил один, а когда купили Любаву, еще несколько лет ждал, когда она будет готова к знакомству с ним.

Год назад они образовали пару. Теперь юная мама с дочкой живут отдельно, потому что самцы зубров иногда могут вести себя агрессивно по отношению к потомству.