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Владимир Самсонов вышел в полуфинал чемпионата Австралии по настольному теннису
Белорус Владимир Самсонов вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по настольному теннису, который проходит в городе Голд-Кост, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинальном поединке Самсонов уверенно обыграл японского спортсмена Кенту Мацудару — 4:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:8, 11:9).
В матче за выход в финал Владимир Самсонов встретится с британцем Полом Дринкхоллом. На этом турнире Владимир Самсонов обыграл также китайских спортсменов Ляо Ченг-Тинга (4:0) и Гао Нинга (4:1). Вторую полуфинальную пару составили француз Симон Гази и Чо Сингмин из Республики Корея.
Финальная встреча австралийского первенства, входящего в серию Мирового тура, состоится 7 июля.
Следующий этап серии — открытый чемпионат Болгарии — пройдет с 15 по 20 августа в Панагюриште.
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Белорус Владимир Самсонов вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по настольному теннису, который проходит в городе Голд-Кост.
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