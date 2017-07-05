Объем сделок на БУТБ увеличился на 36 процентов в 2017 году





В январе-июне текущего года объем сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) составил 1,5 млрд рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив, традиционно основной вклад в рост биржевого оборота внесли сделки с металлопродукцией, сумма которых с начала года превысила 546 млн рублей. Положительная динамика обеспечена в том числе за счет реализации на внутреннем рынке 357 тыс. т угля на сумму 47 млн рублей.

В натуральном выражении сделки с углем увеличились более чем в 5 раз, а в стоимостном - более чем в 7 раз. Высокие темпы роста продемонстрировала и электротехническая продукция, сумма сделок с которой увеличилась на 79% до 37 млн рублей.

Что касается самой востребованной группы товаров - черных металлов и изделий из них, то рост 17% по отношению к первому полугодию 2016 года был обеспечен за счет повышения цен, в то время как натуральные объемы снизились на 10%. Товарооборот по секции лесопродукции по итогам последних шести месяцев увеличился на 35% до 503 млн рублей.

Продажи круглых лесоматериалов на внутреннем рынке увеличились до 201 млн рублей, а экспортные поставки пиломатериалов превысили 146 млн рублей.

Положительная динамика была характерна и для реализации бумажной продукции, объемы которой на внутреннем рынке выросли на 91%, преодолев рубеж в 14 млн рублей. В плюсе оказались и услуги по заготовке древесины, которых в январе-июне нынешнего года было закуплено на 23 млн рублей. Сельхозпродукция обеспечила 299 млн рублей биржевого товарооборота, превысив показатель за первое полугодие прошлого года на 46%. При этом рост отмечался по целому ряду товарных позиций. В частности, продажи злаковых и кормовых добавок на внутренний рынок выросли на 75% до 65 млн рублей. Кроме того, увеличились поставки мяса и сухого молока в адрес отечественных потребителей - в 2 и 10 раз соответственно. Не менее активно заключались сделки с промышленными и потребительскими товарами. За первое полугодие текущего года сумма сделок на соответствующей биржевой электронной площадке увеличилась на 54% и составила 122 млн рублей. Как и ранее, высоким спросом у участников биржевых торгов пользовались строительные материалы, продукция химической промышленности, а также механизмы и оборудование. По состоянию на 1 июля 2017 года на БУТБ аккредитованы 17892 компании, включая 3717 нерезидентов из 59 стран мира.