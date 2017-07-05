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"Беларусбанк" приостановил подготовку продажи своих акций

06.07.2017 15:49 — Разное | Ежедневник  
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"Беларусбанк" приостановил подготовку продажи своих акций

Подготовка к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановлена.

В банке отметили, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций действительно шла: была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант. Финансовым консультантом для выполнения работ (оказания услуг) по подготовке стратегии развития ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и реализации миноритарного пакета его акций иностранному инвестору определен консорциум в составе ООО "КПМГ Танацсадо" (Венгрия), ООО "КПМГ" (Беларусь), юридической фирмы "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь).

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Обладает обширной филиальной сетью. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.

 
 
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Подготовка к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановлена.

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