



Подготовка к продаже миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановлена.

В банке отметили, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций действительно шла: была создана рабочая группа, выбран финансовый консультант. Финансовым консультантом для выполнения работ (оказания услуг) по подготовке стратегии развития ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и реализации миноритарного пакета его акций иностранному инвестору определен консорциум в составе ООО "КПМГ Танацсадо" (Венгрия), ООО "КПМГ" (Беларусь), юридической фирмы "Оппенхай" (Венгрия) и адвокатского бюро "Степановский, Папакуль и партнеры" (Беларусь).

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Обладает обширной филиальной сетью. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.