Схема ограничения движения в связи с велогонками в Минске 7–8 июля

Международные шоссейные велогонки "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" состоятся соответственно 7 и 8 июля 2017 года. Старт и финиш гонок будет проходить в районе ТРЦ "Галерея Минск" и Дворца спорта. В связи с этим 7 июля во время старта и финиша на этом участке проспекта Победителей будет приостановлено движение транспорта. 8 июля движение будет ограничено на все время соревнований.

Схема и время ограничения движения транспорта в связи с велогонками в Минске 7–8 июля, а так же маршруты гонок "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" 2017 года – в инфографике Sputnik.