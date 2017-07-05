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Схема ограничения движения в связи с велогонками в Минске 7–8 июля

06.07.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международные шоссейные велогонки "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" состоятся соответственно 7 и 8 июля 2017 года. Старт и финиш гонок будет проходить в районе ТРЦ "Галерея Минск" и Дворца спорта. В связи с этим 7 июля во время старта и финиша на этом участке проспекта Победителей будет приостановлено движение транспорта. 8 июля движение будет ограничено на все время соревнований.

Схема и время ограничения движения транспорта в связи с велогонками в Минске 7–8 июля, а так же маршруты гонок "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" 2017 года – в инфографике Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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7 и 8 июля 2017 года в Минске пройдут соревнования по велосипедному спорту на шоссе UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска". Схема ограничения движения транспорта в связи с...

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