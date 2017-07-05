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Интуристы на МТЗ переоделись в спецовки, чтобы собрать трактор

06.07.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Туристы на Минском тракторном заводе опробовали новую услугу — "Собери трактор". Теперь это часть программы промышленного туризма. Экскурсантам предлагают переодеться в фирменную спецодежду и поработать на конвейере. Для этого придется заплатить в заводскую кассу 9 рублей.

После этого каждому выдают технологическую карту, где написано, что и как нужно делать. Попробовать себя можно на пяти разных постах — от закручивания гаек рулевых тяг и подключения аварийного троса к топливному насосу до установки руля.

За один день принять участие в сборке трактора могут лишь пять туристов — больше на конвейер не пропускают.

Первая группа собралась интернациональная: пенсионер из Калифорнии, который путешествует по миру, программист из Швейцарии, его белорусская супруга и еще два ее родственника.  

Вся экскурсия по заводу была рассчитана на два часа. В итоге туристы получили сертификаты, в которых указано, что они приложили руку к созданию трактора. А по его серийному номеру в дальнейшем можно определить будущую судьбу машины. Собранные белорусско-американско-швейцарским коллективом тракторы Belarus-82, в частности, предназначены для рынка СНГ.  

Кроме того, МТЗ предлагает туристам еще один аттракцион — катание на одном из самых мощных тракторов завода — модели "Belarus-3522" с мотором мощностью 350 л.с. Цену на это удовольствие на заводском сайте пока официально не объявили.

Производственные экскурсии МТЗ стал проводить с января нынешнего года. Всего за это время завод посетили почти полторы тысячи человек.

 
 
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Почувствовать себя настоящим заводчанами решили американский пенсионер, программист из Швейцарии и его белорусская родня. Цена вопроса – около 5 долларов в...

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