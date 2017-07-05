ЕБРР 15 млн евро белорусской деревообработке





Европейский банк реконструкции и развития предоставит на 7 лет кредит в размере 15 млн евро белорусской деревообрабатывающей компании ИООО "Свудс Экспорт".

ЕБРР предоставит ИООО "Свудс Экспорт" кредит в размере 15 млн евро. Проект поможет деревообрабатывающей компании реализовать свои стратегические цели, повысить эффективность работы и реструктурировать баланс, - сообщила пресс-служба ЕБРР.

Компания, базирующаяся в Борисовском районе, в состав которой входят лесопильная и мебельная фабрики, а также фабрика по производству древесных пеллет, принадлежит компании VMG group в Литве, ведущему производителю древесно-стружечных плит и мебели, а также крупному поставщику Ikea.

После реализации проекта ИООО "Свудс Экспорт" станет крупнейшей лесопилкой в Беларуси с годовой производительностью около 250 тыс. куб.м древесины.

Компания планирует удвоить выпуск древесных пеллет до 72 тыс. т в год и провести модернизацию производства мебели для удовлетворения растущего спроса на компоненты из цельной древесины.

Проект окажет существенное влияние на структуру затрат компании за счет улучшения использования энергии и сделает объект экологически чистым благодаря сокращению выбросов углекислого газа.

"Мы понимаем важность деревообрабатывающей промышленности для Беларуси. В этом отношении мы рады поддержать расширение компании VMG group. Это хороший пример приграничного сотрудничества, в котором задействованы столь необходимые прямые иностранные инвестиции, а также лучшие отраслевые и экологические стандарты", - подчеркнул глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1,9 млрд евро в 90 проектов в различных секторах экономики страны.