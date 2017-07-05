Sputnik презентует новый комплекс Национального исторического музея РБ

Вопрос о том, что крупнейшему музею страны и его филиалам не хватает помещений для презентации всей коллекции экспонатов, поднял директор Национального исторического музея Республики Беларусь Олег Рыжков в январе текущего года на пресс-конференции в Sputnik Беларусь. Остро стоял вопрос о строительстве абсолютно нового здания или комплекса зданий для того, чтобы посетители музея могли оценить всю экспозицию. О реализации проекта строительства расскажет:

директор Национального исторического музея Беларуси Олег РЫЖКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 7 июля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.