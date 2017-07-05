Минске и ценности диалога" title="Татьяна Короткевич о сессии ПА ОБСЕ в Минске и ценности диалога" class=""> Минске и ценности диалога" title="Татьяна Короткевич о сессии ПА ОБСЕ в Минске и ценности диалога" class=""> /

В столице Беларуси продолжается 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ведутся дискуссии в различных форматах. Известный белорусский политик, лидер общественного объединения "Говори правду" Татьяна Короткевич рассказала радио Sputnik Беларусь о своем участии в мероприятиях сессии.



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"Я принимала участие в заседании "круглого стола", которое организовала шведская делегация, он был посвящен ситуации в Беларуси. Присутствовали сразу несколько заинтересованных сторон, это правозащитники, оппозиционные и не оппозиционные политики, представители МИДа и депутат парламента Воронецкий. Сессия ОБСЕ в Минске — это результат диалога, значимость которого признают все. По итогу этой сессии будет приниматься общая декларация о ситуации в регионе", — сказала собеседница.

Короткевич сообщила также о приглашении в Беларусь наблюдателей от ОБСЕ на местные выборы 2018 года, и ряде неформальных встреч с европейскими парламентариями.

Аудиозапись беседы с Татьяной Короткевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.