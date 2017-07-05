«Пришел в банк заплатить за услугу, а мой платеж не приняли», — рассказывают клиенты белорусских банков. Те подтверждают, что из-за перехода на новые номера лицевых счетов в формате IBAN возникают проблемы с оплатой: люди приносят банковские реквизиты в старом формате.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Порядок совершения текущих платежей, в том числе через ЕРИП и с использованием интернет-банка и мобильного банка, не изменится. Однако если клиент осуществляет разовый платеж, при совершении которого необходимо указать номер счета и банк получателя денежных средств, то в этой ситуации необходимо будет указать новые реквизиты, — объясняют в Нацбанке.

То, что многие клиенты банков не могут оплатить некоторые услуги, связано именно с тем, что люди предоставляют номера счетов в старом формате.

— Загвоздка в том, что люди не знают новых счетов юрлиц, в пользу которых хотят совершить платеж. Очень мало людей приходят с новыми счетами. В основном, только если им организации выдали реквизиты либо в конце июня, либо на этой неделе, — рассказывает управляющая одного из отделений Беларусбанка.

То, что подобные ситуации случаются, подтверждают и в отделениях других банков: МТБанке, Белинвестбанке, Банке ВТБ, Идея Банке, Альфа-Банке.

Сотрудники банков новый счет получателя платежа могут узнать, только если он обслуживается в данном банке. В остальных случаях людям надо уточнять его самостоятельно. Для этого надо обращаться к владельцу счета. Либо же можно воспользоваться калькулятором IBAN на сайте Нацбанка.

Кроме того, из-за перехода на международные номера счетов IBAN у некоторых банков возникли сложности в работе с юрлицами. В редакцию TUT.BY обратился предприниматель из Мяделя:

— Уже вторые сутки после перевода банков на международные счета IBAN отделение Беларусбанка не работает с юрлицами. Я подал списки на зарплату людям, перевода нет. Налоговой, как правило, все равно, по каким причинам задерживается зарплата. Люди просят меня узнать, что происходит. Им особенно не объяснишь, что виноват банк, считают, что подвел работодатель.

Кроме того, возникли проблемы в обслуживании юрлиц в интернет-банкинге . В Беларусбанке задержки объясняют техническими сложностями:

— В связи с переходом на новые номера счетов и новые банковские идентификационные коды «Беларусбанк» испытывал повышенную технологическую нагрузку, связанную с обработкой большого массива базы данных клиентов, — прокомментировали в пресс-службе банка. — Процесс интеграции в систему расчетов с использованием кода IBAN потребовал масштабного переоснащения всего программного обеспечения. Мы делаем все возможное, чтобы ситуация нормализовалась.

Также на трудости в онлайн-обслуживании жаловались юрлица-пользователи МТБанка. В банке пояснили, что в целом переход на счета IBAN прошел успешно, а проблемы могут возникнуть у пользователей, у которых была установлена старая версия клиент-банка. Исправить неполадки в банке пообещали «в крайнем случае завтра».

Напомни, что с 4 июля Беларусь перешла на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета клиента в банке или в другом финансовом учреждении длиной до 34 знаков, который присваивают в соответствии с международным стандартом (ISO 13 616). IBAN первоначально применяли для того, чтобы упростить и сделать быстрее обработку международных платежей в странах ЕС (сейчас IBAN используется более чем в 70 странах мира).

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