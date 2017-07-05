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Как будут выглядеть "собянинки": показали, в какие квартиры переселят по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июля открыл шоу-рум программы реновации. В нем показано, как будут выглядеть квартиры тех жителей Москвы, которые согласились со сносом своих домов.
Чиновники говорят, что квартиры сделали ровно такими, какими они будут в действительности.
О программе масштабной реновации пятиэтажек, напомним, московские власти заявили в этом году. По ней старые хрущевки должны снести, чтобы на их месте построить новое жилье. Жители пятиэтажек, конечно, уезжать из своих домов категорически не хотят и даже выходят на митинги против реновации.
Но есть и те, кто согласен переехать из своего дома. При этом, программа предусматривает возможность для людей получить новое жилье в том районе, где они жили. Об этом недавно
По планам московский властей, в строительстве и отделке жилья будут использовать, в основном, отечественные стройматериалы.
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Чиновники обещают, что квартиры, в которые переселят москвичей, будут выглядеть именно так, как в шоу-руме.
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