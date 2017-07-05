Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июля открыл шоу-рум программы реновации. В нем показано, как будут выглядеть квартиры тех жителей Москвы, которые согласились со сносом своих домов.

Чиновники говорят, что квартиры сделали ровно такими, какими они будут в действительности.





О программе масштабной реновации пятиэтажек, напомним, московские власти заявили в этом году. По ней старые хрущевки должны снести, чтобы на их месте построить новое жилье. Жители пятиэтажек, конечно, уезжать из своих домов категорически не хотят и даже выходят на митинги против реновации.





Но есть и те, кто согласен переехать из своего дома. При этом, программа предусматривает возможность для людей получить новое жилье в том районе, где они жили. Об этом недавно рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.





По планам московский властей, в строительстве и отделке жилья будут использовать, в основном, отечественные стройматериалы.



