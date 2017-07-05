ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут выглядеть "собянинки": показали, в какие квартиры переселят по программе реновации

06.07.2017 17:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июля открыл шоу-рум программы реновации. В нем показано, как будут выглядеть квартиры тех жителей Москвы, которые согласились со сносом своих домов.

Чиновники говорят, что квартиры сделали ровно такими, какими они будут в действительности.


О программе масштабной реновации пятиэтажек, напомним, московские власти заявили в этом году. По ней старые хрущевки должны снести, чтобы на их месте построить новое жилье. Жители пятиэтажек, конечно, уезжать из своих домов категорически не хотят и даже выходят на митинги против реновации.


Но есть и те, кто согласен переехать из своего дома. При этом, программа предусматривает возможность для людей получить новое жилье в том районе, где они жили. Об этом недавно рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.


По планам московский властей, в строительстве и отделке жилья будут использовать, в основном, отечественные стройматериалы.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники обещают, что квартиры, в которые переселят москвичей, будут выглядеть именно так, как в шоу-руме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР 15 млн евро белорусской деревообработке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика