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Движение в пункте пропуска "Привалка" ограничат 9 июля

06.07.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Автомобильное движение в международном пункте пропуска "Привалка" частично ограничат в воскресенье 9 июля, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Движение в пункте пропуска "Привалка" ограничат 9 июля
© Sputnik / Виктор Толочко
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В этот день в пункте пропуска будет проводиться Международный марафон Дружбы "Гродно – Друскининкай 2017".

"В связи с этим в период с 10:00 до 12:00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что гражданам для более комфортного и быстрого пересечения белорусско-литовской границы рекомендуется выбрать в это время другой маршрут движения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гражданам для более комфортного и быстрого пересечения белорусско-литовской границы рекомендуют выбрать в это время другой маршрут движения.

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