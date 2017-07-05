МИНСК, 6 июл – Sputnik. Автомобильное движение в международном пункте пропуска "Привалка" частично ограничат в воскресенье 9 июля, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК: белорусам не нужны спецпропуска в пограничную зону с Россией

В этот день в пункте пропуска будет проводиться Международный марафон Дружбы "Гродно – Друскининкай 2017".

"В связи с этим в период с 10:00 до 12:00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что гражданам для более комфортного и быстрого пересечения белорусско-литовской границы рекомендуется выбрать в это время другой маршрут движения.