|
Движение в пункте пропуска "Привалка" ограничат 9 июля
06.07.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Автомобильное движение в международном пункте пропуска "Привалка" частично ограничат в воскресенье 9 июля, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В этот день в пункте пропуска будет проводиться Международный марафон Дружбы "Гродно – Друскининкай 2017".
"В связи с этим в период с 10:00 до 12:00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств", – сказали в ГПК.
В комитете уточнили, что гражданам для более комфортного и быстрого пересечения белорусско-литовской границы рекомендуется выбрать в это время другой маршрут движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданам для более комфортного и быстрого пересечения белорусско-литовской границы рекомендуют выбрать в это время другой маршрут движения.
|
Архив (Разное)
Комментарии