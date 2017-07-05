Американец сделал капсулу времени из бомбы и перепугал горожан

Подозрительный металлический артефакт, найденный в Нью-Йорке, оказался заполнен бумажными письмами и фотографиями. Об этом рассказывает издание Gizmodo .



Изображение: CBS2 / gizmodo.com

Неожиданную находку сделали нью-йоркские строители в районе Уоллирон в Манхэттене. Объект приняли за авиабомбу, вызвали бригаду саперов и перекрыли улицу. Однако прибывшие полицейские обнаружили, что у «снаряда» нет боевой части.

Обезвреженную авиабомбу купил Джон Ардженто — бывший владелец культового клуба Danceteria. Он приобрел снаряд несколько десятилетий назад в магазине армейского снаряжения. Долгое время бомба висела в клубе, а в 1985 году ее решили превратить в «капсулу времени».

Тогда отправлять послания потомкам было очень модно, в клубе даже устроили отдельную вечеринку, чтобы собрать предметы для отправки в будущее. Капсулу закопали рядом с заведением, правда, потом о ней забыли.

Сейчас клуб закрыт, на его месте находится офисное здание, а «бомба» обнаружилась под автомобильной парковкой. Местные СМИ пишут, что содержимое капсулы оказалось испорчено водой, но Ардженто ждет, когда полицейские вернут ему капсулу.

Погребение вещей в земле — буквально худший способ их сохранить, отмечает обозреватель Gizmodo. Если вы хотите сделать надежную капсулу, лучше использовать прочный водонепроницаемый корпус и плотно его закрыть, чтобы не внутрь не попадали воздух и воду.

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