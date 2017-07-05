На МКАД фура пробила ограждение и вылетела в кювет

На МКАД водитель не справился с управлением фуры на мокрой дороге, в результате чего грузовик оказался в кювете. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.





Авария произошла 6 июля, около 15.00, на внешнем кольце МКАД. Водитель фуры MAN ехал со стороны улицы Монтажников в направлении улицы Громова. В районе съезда на авторынок Малиновка при перестроении из первой полосы во вторую мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, он пробил разделительное ограждение и съехал в кювет.





В результате ДТП никто не пострадал.