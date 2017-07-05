6 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительного и основного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу (аналог Лиги чемпионов в этом виде спорта).

Представитель Беларуси, минский мини-футбольный клуб «Столица», попал в группу «А» основного раунда вместе с казахстанским «Кайратом», российским «Динамо» и итальянской «Пескарой».

Напомним, что белорусский клуб будет участвовать в основном раунде по пути «А», в котором в следующий этап — элитный раунд — выходят 3 клуба из группы.

Отборочные раунды Кубка УЕФА проходят в виде мини-турниров. «Столица» примет матчи своей группы 10−15 октября в минском дворце спорта «Уручье». Белорусов ждет европейский клубный футзал высочайшего уровня: соперники минского клуба входят в десятку сильнейших команд Европы.