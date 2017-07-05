Футболисты солигорского "Шахтера" проведут сегодня в литовском Мариямполе ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против литовской "Судувы".



Фото: fcshakhter.by

На прошлой неделе в Солигорске белорусский вице-чемпион так и не смог создать задел перед ответной дуэлью и отправился в гости к бронзовому призеру Литвы с нулевым балансом (0:0). Если вспомнить удар литовцев в каркас ворот "Шахтера", то и этот исход можно признать не самым худшим, хотя горняки и провели большую часть домашннго поединка в неустанных атаках.

Вообще с реализацией голевых моментов у Солигорска в последнее время туговато, ведь и в следующей игре чемпионата страны против "Немана" команда ушла с поля без забитых мячей.

В Мариямполе "Шахтеру" обязательно надо забивать, потому как нулевая ничья не устроит ни одну из команд, и в случае такого исхода будут назначены овертайм, а если понадобится, то и послематчевые пенальти.

Футболисты "Судувы", в гостях оставившие свои ворота на замке, перед домашней игрой осмелели и уже надеются на то, что в родных стенах им удастся забить и в чужие.

Правда, букмекеры фаворитом пары все равно видят "Шахтер". На победу Солигорска дают коэффициент в пределах 1,2-1,7, на ничью - 3,5-3,8, на выигрыш "Судувы" - 4-6.

Напомним, что ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы проведет сегодня и минское "Динамо", которое в гостях сразится с фарерским "Рунавиком". В первой встрече победили минчане (2:1).

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию ответных матчей "Шахтера" и минского "Динамо" в 1-м раунде квалификации Лиги Европы.