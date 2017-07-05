Воспитанник минской «Смены» и бывший форвард футбольной сборной Украины Артем Милевский переходит в брестское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба с берегов над Бугом. Соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года.



Артем Милевский. Фото: dynamo-brest.by

4 июля 32-летний футболист расторг контракт с российским «Тосно» по соглашению сторон. За «Тосно» Милевский выступал с 2016 года, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России, но результативных баллов не набрал.

Как пояснил после расторжения соглашения агент игрока Александр Панков, у его клиента появились предложения от белорусских и европейских команд.

По информации хорватского издания Slobodna Dalmacija , Милевский имел вариант продолжения карьеры в «Хайдуке» из Сплита, где он уже отметился в сезоне-2014/15, но предпочел Брест.

Талант Артема Милевского был очевиден еще в ранней юности. В 2000 году 15-летний парнишка перебрался в Украину. А затем, несмотря на то, что успел сыграть 1 матч за юношескую (U16) сборную Беларуси, занялся оформлением украинского гражданства. Белорусская федерация футбола была против, поэтому конфликт вышел на международный уровень и был урегулирован лишь после вмешательства тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента РФС Вячеслава Колоскова.

Лучшие годы карьеры Артем Милевский провел в киевском «Динамо» (2002−2013), вместе с которым трижды становился чемпионом Украины (2003/04, 2006/07, 2008/09), четырежды — обладателем Кубка Украины (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07), трижды — победителем Суперкубка Украины (2006, 2009, 2011). В 2009 году в составе киевского «Динамо» дошел до полуфинала Лиги Европы.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

Дважды признавался футболистом года в Украине по версии газеты «Украинский футбол» (2008, 2009), обладатель Золотого мяча Украины (по версии журнала «Футбол» и сайта football.ua) в 2009 году. Стал членом «Клуба Блохина», куда включаются футболисты, забившие не менее 100 голов.

Милевского называли вторым по таланту украинским футболистом после Андрея Шевченко.

В составе национальной сборной Украины Артем Милевский дошел до четвертьфинала чемпионата мира, где запомнился эффектным, в стиле Паненки, исполнением послематчевого пенальти в матче 1/8 финала против Швейцарии. Был участником Евро-2012, который проходил на стадионах Украины и Польши.

Всего в национальной сборной Украины (2006−2012) провел 50 матчей и забил 8 мячей. Серебряный призер молодежного ЧЕ-2006, бронзовый призер юниорского ЧЕ-2004.

Запомнилась словесная пикировка киевлян с БАТЭ осенью 2010 года, когда борисовчане играли с «Динамо» в одной группе Лиги Европы. Украинцев зацепило интервью, в котором защитник БАТЭ Игорь Шитов сказал, что « имя — это все, что осталось у наших оппонентов от их славного прошлого ». И после первого матча команд в Киеве, который завершился вничью (2:2), Милевский, не забивший в той встрече пенальти, взорвался. Когда футболист давал интервью, мимо проходил голкипер БАТЭ Александр Гутор, он подначил соперника словами «давай, рассказывай дальше». В ответ киевлянин выматерился перед камерой и крикнул «Подожди, еще в Минск приедем, клоун!»

Следует признать, что мотивация перед ответной игрой у динамовцев зашкаливала, и в гостях они разгромили БАТЭ со счетом 4:1, сместив борисовчан с первой строки в итоговой таблице в группе. Правда, обе дружины тогда вышли в плей-офф, а киевляне добрались до ¼ финала, уступив будущему финалисту португальской «Браге». Милевский в той еврокубковой кампании забил 6 мячей в 14 матчах.

Фото: dynamo.kiev.ua

Карьера Артема Милевского спикировала в 2012 году. Новый главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин в ноябре перевел 27-летнего форварда в дублирующий состав «за снижение физической формы».

Впрочем, еще раньше в украинской прессе мелкала информация о веселых похождениях Артема Милевского с его другом Александром Алиевым, с которым он близко сошелся еще в юном возрасте в знаменитой футбольной Академии Павла Яковенко.

После того, как Милевский попал в немилость к Олегу Блохину, поток скандальных новостей светской хроники с участием Милевского лишь возрастал.

Сначала его разыграли пранкеры , представившиеся главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным. В разговоре игрок раскритиковал наставника киевлян Олега Блохина и рассказал о причинах частых падений в штрафной.

В ответ тренер молчать не стал, и рассказал много любопытного.

Блохин о Милевском: Пьяных людей я тренировать не умею

— Вместо того чтобы готовиться — он едет отдыхать, а потом в твиттер выкладывает, где он с друзьями гуляет, где он пьет. Если он уже понимает, что его убирают из команды, что у него заканчивается контракт, то остановиться нужно, взяться за голову, прийти и сказать: «Владимирович, простите, все». Но он продолжает, это же невозможно.

… Он где-то погулял — у него давление зашкаливает. Видно, что он не может. Еще не хватало, чтоб он умер у меня на тренировке! — в отчаянии жаловался наставник киевского «Динамо» Олег Блохин пранкерам, которые представились отцом футболиста.

Тем не менее, несмотря на скандальную репутацию игрока, постоянно появлялась информация об интересе к Милевскому со стороны европейских команд из топ-чемпионатов.

Артем Милевский: Даст Бог, через год буду играть в «Милане»

В итоге после ухода из киевского «Динамо» Милевский в 2013 году уехал не в Италию или Англию, а в турецкий «Газиантепспор», за который он провел всего 6 матчей и запомнился, скорее, нарушением спортивного режима и правил дорожного движения, а также попал в ДТП и разбил Ferrari.





В феврале 2014 года неожиданно всплыла новость о подписании контракта с казахстанским «Актобе», которая сопровождалась экстравагантными фото на официальном сайте клуба.



Фото: fc-aktobe.kz

Но за «Актобе» форвард так и не сыграл, а отправился в Хорватию, где выступал за «Хайдук» (2014−2015) и «Сплит» (2015, всего 1 матч).

Этап карьеры в «Хайдуке"памятен 3 голами в 21 игре и тем, что после неудачного матча Артем Милевский разбил дверь раздевалки.

За «Сплит» успел провести всего 33 минуты в чемпионате Хорватии, после чего местные СМИ сообщили, что игрок отчислен из клуба за вождение в пьяном виде.

В январе 2016 года появилась информация о том, что переговоры с Артемом Милевским вел БАТЭ. Но вскоре футболист отправился в румынскую «Конкордию» (2016), где неплохо проявил себя, забив 5 мячей в 13 поединках.

По истечении контракта Милевский на прощание угостил руководство клуба и партнеров тортом.



Фото: Инстаграм Артема Милевского

В сентябре 2016 года Артем Милевский перебрался в российский «Тосно», который завоевал путевку в российскую премьер-лигу.

Брестское «Динамо» станет новой страницей в насыщенной биографии Артема Милевского.