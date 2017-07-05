|
В Сеть попали фото и цены необычного двухэкранного смартфона Meizu
В китайской социальной сети Weibo появились «живые» фото еще не анонсированного флагманского смартфона компании Meizu — Pro 7. Главной особенностью новинки станет вспомогательный дисплей на задней стороне устройства, сообщает
Судя по снимкам, на задней стороне смартфона будет установлен второй вспомогательный LCD-дисплей. Скорее всего, он будет дублировать информацию, размещенную на основном экране Meizu Pro 7. За счет скромных габаритов и небольшого разрешения он не должен потреблять слишком много энергии.
Над ним также можно рассмотреть сдвоенную основную камеру. По более ранней информации, смартфон будет использовать фотомодули компании Sony с разрешением в 12 Мп.
Смартфон получит процессор MediaTek Helio X30, который будет дополняться 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Увеличенную версию смартфона — Meizu Pro 7 Plus — оснастят процессором Exynos 8895, как в Samsung Galaxy S8. Объем встроенной памяти Meizu Pro 7 в топовой модификации, скорее всего, будет составлять не менее 128 ГБ.
В Сеть также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной особенностью новинки станет вспомогательный дисплей на задней стороне устройства.
|
Архив (Разное)
Комментарии