В Сеть попали фото и цены необычного двухэкранного смартфона Meizu

В китайской социальной сети Weibo появились «живые» фото еще не анонсированного флагманского смартфона компании Meizu — Pro 7. Главной особенностью новинки станет вспомогательный дисплей на задней стороне устройства, сообщает Gizmochina .



Изображение: gizmochina.com

Судя по снимкам, на задней стороне смартфона будет установлен второй вспомогательный LCD-дисплей. Скорее всего, он будет дублировать информацию, размещенную на основном экране Meizu Pro 7. За счет скромных габаритов и небольшого разрешения он не должен потреблять слишком много энергии.

Над ним также можно рассмотреть сдвоенную основную камеру. По более ранней информации, смартфон будет использовать фотомодули компании Sony с разрешением в 12 Мп.



Изображение: gizmochina.com



Изображение: gizmochina.com

Смартфон получит процессор MediaTek Helio X30, который будет дополняться 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Увеличенную версию смартфона — Meizu Pro 7 Plus — оснастят процессором Exynos 8895, как в Samsung Galaxy S8. Объем встроенной памяти Meizu Pro 7 в топовой модификации, скорее всего, будет составлять не менее 128 ГБ.

В Сеть также попала информация о предполагаемой стоимости обоих новинок. Ценник на младший Pro 7 установится на уровне 382 долларов США, на старший Pro 7 Plus — 441 доллар.