ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть попали фото и цены необычного двухэкранного смартфона Meizu

06.07.2017 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В китайской социальной сети Weibo появились «живые» фото еще не анонсированного флагманского смартфона компании Meizu — Pro 7. Главной особенностью новинки станет вспомогательный дисплей на задней стороне устройства, сообщает Gizmochina.


Изображение: gizmochina.com

Судя по снимкам, на задней стороне смартфона будет установлен второй вспомогательный LCD-дисплей. Скорее всего, он будет дублировать информацию, размещенную на основном экране Meizu Pro 7. За счет скромных габаритов и небольшого разрешения он не должен потреблять слишком много энергии.

Над ним также можно рассмотреть сдвоенную основную камеру. По более ранней информации, смартфон будет использовать фотомодули компании Sony с разрешением в 12 Мп.


Изображение: gizmochina.com

Изображение: gizmochina.com

Смартфон получит процессор MediaTek Helio X30, который будет дополняться 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Увеличенную версию смартфона — Meizu Pro 7 Plus — оснастят процессором Exynos 8895, как в Samsung Galaxy S8. Объем встроенной памяти Meizu Pro 7 в топовой модификации, скорее всего, будет составлять не менее 128 ГБ.

В Сеть также попала информация о предполагаемой стоимости обоих новинок. Ценник на младший Pro 7 установится на уровне 382 долларов США, на старший Pro 7 Plus — 441 доллар.

Читайте также:

Обзор Meizu Pro 6 Plus: мощь и шикарный звук в металлическом корпусе

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной особенностью новинки станет вспомогательный дисплей на задней стороне устройства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Журналисты назвали самого богатого супергероя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика