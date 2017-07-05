Журналисты назвали самого богатого супергероя

Издание South China Morning Post назвало самых богатых супергероев и суперзлодеев мира, и первое место досталось не Железному Человеку и не Бэтмену. Лидирует в рейтинге Черная Пантера, также известный как Т’Чалла. Его состояние оценивается более чем в 500 млрд долларов.



Черная Пантера. Скриншот: youtube.com

На второй строчке — принц Атлантиды Нэмор (он же Подводник) с чистой стоимостью активов в размере $ 260 млрд.

Далее следуют Черный Гром ($ 250 млрд) и Доктор Дум ($ 100 млрд).

Тони Старк, известный как Железный Человек, занимает лишь пятое место ($ 80 млрд).

В первую десятку также попали Уилсон Фиск (Кингпин) с состоянием в $ 40 млрд, Брюс Уэйн (Бэтмен), чье состояние оценивается в сумму от $ 7 млрд до $ 11 млрд, Эмма Фрост (Белая королева) с чистыми активами в $ 11 млрд.

Норман Озборн (Зеленый гоблин) оказался на девятой позиции с состоянием от $ 5 млрд до $ 10 млрд.

Чарльз Ксавьер, более известный как Профессор Икс, занимает десятое место ($ 3,5 млрд).

Питер Паркер (Человек-паук) оказался на 11-й строчке с состоянием в $ 2 млрд.