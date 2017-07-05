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Журналисты назвали самого богатого супергероя
Издание South China Morning Post
На второй строчке — принц Атлантиды Нэмор (он же Подводник) с чистой стоимостью активов в размере $ 260 млрд.
Далее следуют Черный Гром ($ 250 млрд) и Доктор Дум ($ 100 млрд).
Тони Старк, известный как Железный Человек, занимает лишь пятое место ($ 80 млрд).
В первую десятку также попали Уилсон Фиск (Кингпин) с состоянием в $ 40 млрд, Брюс Уэйн (Бэтмен), чье состояние оценивается в сумму от $ 7 млрд до $ 11 млрд, Эмма Фрост (Белая королева) с чистыми активами в $ 11 млрд.
Норман Озборн (Зеленый гоблин) оказался на девятой позиции с состоянием от $ 5 млрд до $ 10 млрд.
Чарльз Ксавьер, более известный как Профессор Икс, занимает десятое место ($ 3,5 млрд).
Питер Паркер (Человек-паук) оказался на 11-й строчке с состоянием в $ 2 млрд.
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Лидирует в рейтинге Черная Пантера. Его состояние оценивается более чем в 500 миллиардов долларов.
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