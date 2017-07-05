Лукашенко предложил США двигаться вперед от претензий к сотрудничеству

Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и проявляет интерес к нашей стране, отметил белорусский лидер, принимая в четверг, 6 июля, делегацию американского Конгресса.

Руководство США после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны, прежде всего, на экономике, социальной сфере, и это естественно, поскольку в этом и состоит задача любого президента, отметил Лукашенко.

"Тем не менее, новая политика американской администрации постепенно обретает определенную форму. Я полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы и Вашингтона к Беларуси", — сказал Лукашенко.

Глава государства выразил свое несогласие с тем, что нормализация в отношениях с США "выдохлась" и сейчас снова наступает период кризиса. Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует, отметил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, в данном контексте визит столь представительной делегации Соединенных Штатов приобретает особое значение, поскольку позволит откровенно обсудить насущные вопросы взаимоотношений двух государств.

"Мы готовы выслушивать любые замечания, предложения, даже критику, аргументированную критику с вашей стороны. Мы также будем весьма откровенны в своей позиции в отношении США", — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий, подчеркнул Лукашенко.

"Мы должны продвигаться вперед от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству. Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели", — резюмировал президент Беларуси.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с делегацией Конгресса США слушайте на радио Sputnik Беларусь.