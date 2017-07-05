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Пианист "Океана Эльзы" и Земфиры сыграл в минском дворе

06.07.2017 18:07 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Минске выступила украинская группа Pianoбой. Концерт бывшего пианиста «Океана Эльзы» и Земфиры прошел под открытым небом прямо во дворе Новой Боровой. AFISHA.TUT.BY посмотрела выступление и зафиксировала его на видео.

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Недавними выступлениями Дмитрий Шуров и его бенд удивляли поклонников: музыканты импровизировали с уличными артистами в неожиданных местах у себя на родине в Киеве. В Минске участники Pianoбой продолжили эксперименты и представили новый для столицы формат выступлений — «дворовой» концерт под открытым небом.

— Мне кажется, что такой «камерный» формат выступлений — это очень круто и интересно. Например, тут, во дворе, где мы сегодня выступаем, есть баскетбольная площадка, и мы даже успели немного поиграть, — рассказывает Дмитрий Шуров.


 
Теги: Минск
 
 
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5 июля в Минске выступила украинская группа Pianoбой.

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