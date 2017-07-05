ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ООН сообщает о мировом росте цен на пшеницу и мясо

06.07.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает о подорожании продуктов питания в июне, в основном из-за роста цен на пшеницу и мясо.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Индекс продовольственных цен ФАО поднялся в июне на 1,4% по сравнению с майским показателем и на 7% по сравнению с июньским показателем прошлого года и составил в среднем 175,2 пункта.

Цены на зерновые за месяц выросли на 4,2% из-за ухудшения посевных условий в США. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на фоне рекордных урожаев в Южной Америке.

Индексы цен ФАО для мясных и молочных продуктов также выросли, тогда как цены на растительные масла и сахар снизились.

Несмотря на снижение предложения высокобелковой пшеницы, мировые запасы зерновых будут богатыми в наступающем году. Мировое производство зерновых в этом году составит 2593 млн тонн, что примерно лишь на 0,6% ниже, чем в 2016 году.

Индекс стоимости продовольствия ФАО основывается на анализе оптовых цен на корзину из 55 товаров, включающих хлеб, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, сахар и растительное масло. Подсчет индекса ФАО ведется с 1990 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций сообщает о подорожании продуктов питания в июне, в основном из-за роста цен на пшеницу и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пианист "Океана Эльзы" и Земфиры сыграл в минском дворе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика