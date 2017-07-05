ООН сообщает о мировом росте цен на пшеницу и мясо

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает о подорожании продуктов питания в июне, в основном из-за роста цен на пшеницу и мясо.



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Индекс продовольственных цен ФАО поднялся в июне на 1,4% по сравнению с майским показателем и на 7% по сравнению с июньским показателем прошлого года и составил в среднем 175,2 пункта.

Цены на зерновые за месяц выросли на 4,2% из-за ухудшения посевных условий в США. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на фоне рекордных урожаев в Южной Америке.

Индексы цен ФАО для мясных и молочных продуктов также выросли, тогда как цены на растительные масла и сахар снизились.

Несмотря на снижение предложения высокобелковой пшеницы, мировые запасы зерновых будут богатыми в наступающем году. Мировое производство зерновых в этом году составит 2593 млн тонн, что примерно лишь на 0,6% ниже, чем в 2016 году.

Индекс стоимости продовольствия ФАО основывается на анализе оптовых цен на корзину из 55 товаров, включающих хлеб, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, сахар и растительное масло. Подсчет индекса ФАО ведется с 1990 года.