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Кубок и Гран-при Минска по велогонкам пройдут 7-8 июля

06.07.2017 18:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международные велогонки Евротура UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" пройдут в белорусской столице 7 и 8 июля.

Кубок и Гран-при Минска по велогонкам пройдут 7-8 июля
© Sputnik/
Ограничение движения в центре Минска 7–8 июля 2017

В пятницу в 11:00 у ТРЦ "Галерея Минск" стартует "Кубок Минска". Гонщиков преодолеют  176 километров дистанции. На следующий день — "Гран-при Минска". Старт гонки намечен на 13:45, трасса включает 145 километров (10 кругов по 14,5 километра в центре города).

Континентальная команда велоклуба "Минск" будет представлена на домашних стартах сильнейшим составом и ставит на гонки максимальные задачи. Также ожидается, что в Беларусь приедут более 20 команд из России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Китая, Польши, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Казахстана, Финляндии. Многие велогонщики являются постоянными участниками этих соревнований.

Организаторы обещают, что оба мероприятия надолго запомнятся участникам и гостям. Так, на территории праздника будет расположена большая зона ЗОЖ, три танцевальные площадки, зона фуд-кортов и модных украшений и многое другое.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу-субботу белорусская столицы примет международные шоссейные велогонки Евротура UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска". Смотрите на видео фрагмент...

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